Борщ на утином бульоне с черносливом и нутом — авторский рецепт Эктора Хименеса-Браво

Традиционный украинский борщ стоит лучших похвал. И все же каждый повар пытается придумать свой неповторимый рецепт этого блюда.

Известный кулинар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво не остался в стороне, а поделился своим вариантом борща на утином бульоне с черносливом и нутом. Да-да, ты прочитал(-а) правильно.

Чернослив придаст горячему блюду сладкие нотки и сбалансирует вкус утки, а нут дополнительно обогатит еду белком и клетчаткой. Так что сохрани рецепт!

Борщ на утином бульоне: ингредиенты

Чтобы приготовить 2,5 л бульона, тебе понадобятся:

Утиная ножка — 1 ножка

Чернослив — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Перец горошком — 4 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Для приготовления борща нужно взять:

Свекольно-томатную заправку

Консервированный нут — 150 г (сырой нут нужно замочить на ночь)

Капусту — 100 г

Свеклу — 1 шт. (маленький)

Соль, перец

Зелень

Рецепт борща на утином бульоне

Для начала нужно сварить бульон. Залей утиные ножки с черносливом и специями водой, поставь на плиту и доведи до кипения. Затем снизь интенсивность огня и вари три часа. В готовый бульон добавь заправку, нут, нарезанную капусту и свеклу. Вари борщ еще 20-25 минут.

Вот и все! Подавай блюдо горячим и не забудь сверху посыпать зеленью. Уверены, ты останешься довольным(-ой).

А если ты вдруг не любишь томаты и свеклу, то читай простой пошаговый рецепт зеленого борща от повара Евгения Клопотенка.

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