Борщ на утином бульоне с черносливом и нутом — авторский рецепт Эктора Хименеса-Браво

Традиционный украинский борщ стоит лучших похвал. И все же каждый повар пытается придумать свой неповторимый рецепт этого блюда.
Известный кулинар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво не остался в стороне, а поделился своим вариантом борща на утином бульоне с черносливом и нутом. Да-да, ты прочитал(-а) правильно.
Чернослив придаст горячему блюду сладкие нотки и сбалансирует вкус утки, а нут дополнительно обогатит еду белком и клетчаткой. Так что сохрани рецепт!
Чтобы приготовить 2,5 л бульона, тебе понадобятся:
Фото: Unsplash
Для приготовления борща нужно взять:
Вот и все! Подавай блюдо горячим и не забудь сверху посыпать зеленью. Уверены, ты останешься довольным(-ой).
А если ты вдруг не любишь томаты и свеклу, то читай простой пошаговый рецепт зеленого борща от повара Евгения Клопотенка.
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