Girl Power в литературе: писательницы, создавшие героинь, покоривших читателей

Они обладают волшебством вне Хогвартса и создают миры, вспоминая которые можно победить армию дементоров. Крестные матери персонажек, которым хочется подражать и с которыми хотелось бы подружиться в реальной жизни.

Писательницы, чье перо острее меча и поражает читателей по всему миру в самое сердце. В этой подборке мы собрали плеяду женщин-авторок, чьи книжные героини стали BookTok-сенсациями и пополнили зал славы невероятных fiction girls. Их истории можно прочитать и на украиснком — в изданиях издательства READBERRY.

Лорен Робертс и ее несокрушимая Пейден Грей

Лорен Робертс — американская писательница, автор серии мгновенных бестселлеров The New York Times. Свой opus magnum — первую часть трилогии “Обессиленная” — Лорен написала в 18 лет и сама издала. Уже после того, как история об обычной девушке Пейден Грей стала сенсацией BookTok, автор заключила соглашение с издательством Simon & Schuster.

После этого безумного успеха первой части, в свет вышли “Безрассудная” и “Бесстрашная”, возглавившие ТОП списков хитов New York Times и ставшие международными сенсациями. Первые две части трилогии “Обессиленная” (“Обессиленная” и “Безрассудная”) уже вышли на украинском.

История о девушке без магических способностей, которая бросила вызов Элитным и пошатнула свод тирании в Королевстве Илия (и влюбила в себя мистера-харизма принца Кая) занимает особое место в сердцах украинских читателей.

Автор подарила fiction миру героиню, которая не имеет сверхспособностей и должна бороться с врагами, гораздо сильнее ее. Она теряет друзей, ищет правду о своем прошлом, убегает от мужчины, которого действительно жаждет, на нее охотятся наемники короля и сам король стремится завладеть ею. Но Пейден Грей имеет стальной характер и острый, как ее кинжал, разум. Она доказывает — сила в смелости не бояться тех, кто, по твоему мнению, сильнее тебя.

Голли Джексон и ее мисс-справедливость Пиппа Фиц-Амоби

Книги этого британского автора входят в список бестселлеров New York Times, переведены на 40 языков мира и имеют миллионные тиражи и тысячную армию фанатов по всему миру. Голли Джексон имеет титул “Королевы YA-триллеров”, а ее трилогия “Руководство по убийству для хорошей девочки” имеет статус легенды.

Все из-за непревзойденного стиля и главной героини трилогии — юной Пиппы Фиц-Амоби, современной Нэнси Дрю. Она — обычная на первый взгляд школьница. Но сердце Пипп однозначно львиное и очень храброе. Когда она расследует свое первое дело, много сомневается, имеет синдром самозванца и в целом предстает перед читателем не безупречным детективом, который никогда не ошибается, а живой, не картонной персонажкой, с сомнениями, опасениями и колебаниями.

Пиппа Фиц-Амоби — олицетворение жажды справедливости. Она готова пожертвовать многим, чтобы привлечь к ответственности виновных и спасти от клеветы тех, кто оказался не в то время и не в том месте. Пиппа гений, но без звездной болезни, она прекрасно знает собственные недостатки и преимущества.

Марисса Майер и ее cool girls

Мультимиры американской писательницы Мариссы Майер — калейдоскоп характеров, сюжетов и сеттингов. Как автор ряда бестселлеров New York Times (тетралогии “Хроники Луны”, “стеклянного” романа “Бессердечная”, трилогии “Ренегаты” и дилогии “Мгновенная карма”), Марисса Майер мастерски жонглирует жанрами роментези, антиутопии, ромкома и т.д.

Автор мечтала о карьере писательницы с детства. Одним из первых произнесенных ею слов были “история”, а также “ванна” и “печенье”. Писательница начинала с фанфиков в жанре аниме, сочиняя под псевдонимом Алисия Блейд, работала на Старой фабрике спагетти в Такоми, штат Вашингтон, и параллельно училась в Тихоокеанском лютеранском университете. Марисса Майер непреклонно шла к своей цели, получив степень бакалавра по творческому письму и детской литературе и степень магистра по издательскому делу в Университете Пэйса.

Позже, после нескольких лет работы редактором и внештатной корректором, Марисса Майер начала работу над “Синдер” — первой частью “Хроник месяца”. И так родилась сверхновая. На сегодняшний день на украинском издана вся тетралогия “Хроник месяца”, роман “Бессердечная”, первая часть трилогии “Ренегаты” и ромком “Если немного повезет”. Героини и герои автора — остроумные, храбрые, отважные, загадочные, а еще очень харизматичные и такие, что в них сразу влюбляешься (как вот, например, в таинственного красавца-шута Джеста из “Бессердечной” или принца-что-носящего худые Кая из “Хроник луны”).

Ибо без преувеличения каждая книга автора является синтезом увлекательного сюжета, исключительного юмора, интригующих интерпретаций известных историй (если это рителенги) и тонко выписанных персонажей, как главных, так и второстепенных.

Читать по теме Книги для поддержания ментального здоровья: что почитать, чтобы улучшить свое состояние

Мара Вульф и ее отчаянные Femme fatale

Мара Вульф — популярная немецкая писательница и богиня young-adult роментези. Истории автора всегда полны экшена и событий, имеют прочный сюжетный фундамент (ведь Вульф является специалистом в сфере истории и политики) и сладкий романтический элемент.

Карьеру автора бестселлеров Мара Вульф начала с самиздата. После поразительного успеха первой опубликованой книги, она продолжила публиковать новые произведения на ресурсах для самиздата, собирая восторженные отзывы читателей.

Позже творчество автора заинтересовало крупное немецкое издательство, и книги Мари Вульф стали выходить в бумажном формате. Через 9 лет ее романы вышли общим тиражом более 1 млн экземпляров, они переведены на многие языки мира, а количество поклонников ее персонажей неизменно растет.

По-украински издана вся трилогия о Сестер-ведьмах, первые две части антиутопического роментези “Сага об ангелах” и первая часть фэнтези в древнегреческом сеттензе “Искра богов” — “Не люби меня”. Героини романов Мары Вульф умеют постоять за себя (как Мун, не испугавшуюся самого Люцифера), спасти близких (как это смогли сделать сестры-ведьмы в битве против Короля Демонов), показать характер (как Джесс в отношениях с титаном Кайденом) и в конце концов преодолеть даже те обстоятельства. Для героинь Мары Вульф нет невозможного.

Лаура Вуд и ее мечтательницы

Лаура Вуд — американская писательница, автор YA-бестселлеров и обладательница докторской степени по литературе девятнадцатого века. За свой первый роман она получила премию Montegrappa Scholastic Prize для New Children’s Writing. Истории Лауры Вуд пленили читательские сердца вайбом Большого Гэтсби для подростков, с меньшим количеством драматизма и хеппи-эндами.

Ее “Серебряный Снегопад”, “Небо окрашенное золотом” и “Под танцующей звездой” — это так, если бы драмедийный “Ла-Ла-Ленд” стал книгой. Героини историй Лауры — мечтательницы с большим сердцем и неугасающим огнем надежды на лучшее. Они оптимистки, не опускающие руки и готовые к любым поворотам судьбы. Костюмированность и кинематографичность романов Вуд усиливает общую романтическую атмосферу, все эти красивые слова и страстные поступки персонажей.

Несмотря на сюжетное “стекло”, романы Лауры Вуд — о счастье, хеппи-эндах, любви вопреки, обязательно получающей вознаграждение в финале.

Также читай, какие новинки почитать в 2026 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!