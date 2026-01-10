Что почитать в 2026 году: новинки для любителей Young-adult литературы

Начало года — особенное время. Мы создаем списки желаний, строим планы и ищем истории, которые хочется взять с собой в этот год. Для кого-то это время мотивационных книг, для кого-то — нонфикшна, а для многих — ярких художественных историй, помогающих проживать эмоции, влюбляться, сомневаться и взрослеть вместе с героями.

В 2026 году украинских читателей ожидает настоящий взрыв новинок для Young Adult-аудитории — книг, давно переставших быть “литературой для подростков” в узком смысле.

YA-аудитория сегодня

Young Adult — это не о возрасте в паспорте, а о состоянии внутреннего поиска. Это читатели, испытывающие первые сильные чувства, делающие сложный выбор, испытывающие давление общества, ищут собственную идентичность и не боящиеся сложных тем. Это подростки, студенты, молодые взрослые — и те, кто давно старше 25, но все еще узнает себя в историях о свободе, бунте, любви и изломе.

YA-романы сочетают динамический сюжет, сильную эмоциональную составляющую, острые социальные вопросы, романтику и жанровое напряжение — от фэнтези и триллеров до драм и любовных историй.

В Украине одним из ключевых игроков в этом сегменте является READBERRY — первое украинское издательство, ориентированное на Young Adult-аудиторию. В 2026 году там готовят немало интересных новинок на разный вкус. Читай о лучших из них на Вікнах.

“Безрассудная”, Лорен Робертс

Ожидается: январь 2026

Сердце сразится быстрее — эта история не отпустит до последней страницы.

Игры завершились, но настоящий кошмар только начинается. Королевство Илия охвачено хаосом, а кровь, пролитая на арене, становится искрой для восстания. Пейден Грей — обычная девушка, которая сделала невозможное: выжила в Играх Очистки и убила короля. Теперь она — символ надежды для одних и смертельная угроза для других.

Измученная, преданная и разбитым сердцем, Пейден убегает от единственного человека, к которому хотела бы бежать. Принц Кай Азер, теперь Исполнитель Илии, поклялся поймать ее и привести в суд. Между ними — любовь, ненависть, измена и выбор, который может уничтожить обоих.

Почему стоит внимания:

вторая часть серии-бестселлера “Обессиленная”;

№1 по версии The New York Times;

лучший Young Adult-роман по выбору редакции Amazon;

более 200 000 пятизвездочных оценок и 77 000 отзывов на Goodreads.

“Не совсем мертва”, Голли Джексон

Ожидается: март 2026

“Надежды нет. И если выбирать — умереть сейчас или позже, я выбираю позже”.

Джет — 27. Она всю жизнь откладывала мечты “на потом”, жила в тени своей зажиточной семьи и не спешила брать ответственность. Но после жестокого нападения в ночь Хэллоуина “потом” исчезает. Врачи выносят приговор: через семь дней аневризма оборвет ее жизнь.

Обратный отсчет начат. Убийца где-то рядом. Подозреваемыми становятся самые близкие. И Джет решает сделать невозможное — раскрыть собственное убийство, пока еще жива.

Это напряженный триллер с темными тайнами, тикающими часами и героиней, которая наконец-то решает жить по полной.

Почему стоит внимания:

новый роман автора мегабестселлера “Руководство по убийству для хорошей девочки”;

дебют Голли Джексон в прозе для взрослых;

лучшая книга в жанре Mystery, Thriller & Suspense по выбору Amazon;

выбор книжного клуба Good Morning America.

“Розовое соглашение”, Саша Пэйтон Смит

Ожидается: осень 2026

Лондон, 1848 год. Уже четыре столетия Англией правит бессмертная королева-фея Мор, позволяя каждому подданному заключить только одно соглашение для заветного желания. Но каждое фейское соглашение имеет свою роковую цену.

Айви Бентон оказывается на грани социального краха: семейная репутация разрушена, сестра сломана, будущее туманно. Когда объявляют состязание за руку принца Брама, Айви подписывает свое имя кровью, надеясь, что корона спасет ее жизнь.

На баллах — роскошь и интриги, за кулисами — все более жесткие испытания. А союз с волшебным и опасным Эметтом, братом принца, может оказаться не спасением, а приговором.

Саша Пейтон Смит, автор бестселлеров The New York Times, создает фэнтези с уникальным мирозданием, семейными тайнами и борьбой за свободу — историю, затягивающую с первых страниц.

Почему стоит внимания:

новая дилогия автора бестселлеров The New York Times Саши Пейтон Смит;

оригинальное фэнтезийное мироздание с фейскими соглашениями, где каждое желание имеет последствия;

сочетание исторического сеттинга, магии, интриг и романтического напряжения;

сильная героиня и сюжет о свободе, семейных тайнах и цене компромиссов.

“Моя вина”, Мерседес Рон

“Николас Лейстер создан для того, чтобы испортить мне жизнь”.

Высокий, с темными волосами и синими глазами, он выглядит как мечта, пока не становится твоим сводным братом. Николас олицетворяет все, от чего главная героиня убегала годами: опасность, соблазн и мир, где правила постоянно нарушаются.

Двойная жизнь, запретные чувства, страсть и внутренний конфликт — “Моя вина” открывает культовую трилогию Culpables, покорившую миллионы читателей по всему миру.

Мерседес Рон — феномен Wattpad с более чем 40 миллионами прочтений, международными бестселлерами, переводами на десятки языков и экранизацией Culpa Mía от Prime Video. Ее тексты — чистая эмоция, драйв и узнаваемый голос поколения.

Почему стоит внимания:

международный бестселлер с более чем 40 миллионами прочтений на Wattpad;

история “запретной любви”, которая стабильно возглавляет читательские рейтинги;

экранизация Culpa Mía от Prime Video, значительно усилившая популярность серии;

узнаваемый, эмоциональный стиль Мерседес Рон — автора, чьи книги неоднократно входили в списки The New York Times и USA Today.

