Що почитати у 2026: новинки для любителів Young-adult літератури

Початок року — особливий час. Ми складаємо списки бажань, будуємо плани й шукаємо історії, які хочеться взяти із собою в цей рік. Для когось це час мотиваційних книжок, для когось — нонфікшну, а для багатьох — яскравих художніх історій, що допомагають проживати емоції, закохуватися, сумніватися й дорослішати разом із героями.

У 2026 році на українських читачів чекає справжній вибух новинок для Young Adult-аудиторії — книжок, які давно перестали бути “літературою для підлітків” у вузькому сенсі.

YA-аудиторія сьогодні

Young Adult — це не про вік у паспорті, а про стан внутрішнього пошуку. Це читачі, які переживають перші сильні почуття, роблять складний вибір, відчувають тиск суспільства, шукають власну ідентичність і не бояться складних тем. Це підлітки, студенти, молоді дорослі — і ті, хто давно старший за 25, але все ще впізнає себе в історіях про свободу, бунт, любов і злами.

YA-романи поєднують динамічний сюжет, сильну емоційну складову, гострі соціальні питання, романтику й жанрову напругу — від фентезі та трилерів до драм і любовних історій.

В Україні одним із ключових гравців у цьому сегменті є READBERRY — перше українське видавництво, орієнтоване суто на Young Adult-аудиторію. У 2026 році там готують чимало цікавих новинок на різний смак. Читай про найкращі з них на Вікнах.

“Безрозсудна”, Лорен Робертс

Очікується: січень 2026

Серце битиметься швидше — ця історія не відпустить до останньої сторінки.

Ігри завершилися, але справжній кошмар лише починається. Королівство Ілія охоплене хаосом, а кров, пролита на арені, стає іскрою для повстання. Пейден Ґрей — звичайна дівчина, яка зробила неможливе: вижила в Іграх Очищення і вбила короля. Тепер вона — символ надії для одних і смертельна загроза для інших.

Змучена, зраджена й із розбитим серцем, Пейден тікає від єдиної людини, до якої хотіла би бігти. Принц Кай Азер — тепер Виконавець Ілії — присягнувся впіймати її та привести до суду. Між ними — любов, ненависть, зрада і вибір, який може знищити обох.

Чому варта уваги:

друга частина серії-бестселера «Безсила» ;



№1 за версією The New York Times ;



найкращий Young Adult-роман за вибором редакції Amazon;



понад 200 000 п’ятизіркових оцінок і 77 000 відгуків на Goodreads.



“Не достоту мертва”, Голлі Джексон

Очікується: березень 2026

“Надії немає. І якщо обирати — померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше”.

Джет — 27. Вона все життя відкладала мрії “на потім”, жила в тіні своєї заможної родини й не поспішала брати відповідальність. Але після жорстокого нападу в ніч Геловіну “потім” зникає. Лікарі виносять вирок: за сім днів аневризма обірве її життя.

Зворотний відлік розпочато. Убивця десь поруч. Підозрюваними стають найближчі. І Джет вирішує зробити неможливе — розкрити власне вбивство, поки ще жива.

Це напружений трилер із темними таємницями, цокаючим годинником і героїнею, яка нарешті вирішує жити на повну.

Чому варта уваги:

новий роман авторки мегабестселера “Посібник з убивства для хорошої дівчинки” ;



дебют Голлі Джексон у прозі для дорослих;



найкраща книжка в жанрі Mystery, Thriller & Suspense за вибором Amazon;



вибір книжкового клубу Good Morning America .



“Трояндова угода”, Саша Пейтон Сміт

Очікується: осінь 2026

Лондон, 1848 рік. Уже чотири століття Англією править безсмертна королева-фея Мор, дозволяючи кожному підданому укласти лише одну угоду заради найзаповітнішого бажання. Але кожна фейська угода має свою фатальну ціну.

Айві Бентон опиняється на межі соціального краху: родинна репутація зруйнована, сестра зламана, майбутнє — туманне. Коли оголошують змагання за руку принца Брама, Айві підписує своє ім’я кров’ю, сподіваючись, що корона врятує її життя.

На балах — розкіш і інтриги, за лаштунками — дедалі жорстокіші випробування. А союз із чарівним і небезпечним Еметтом, братом принца, може виявитися не порятунком, а вироком.

Саша Пейтон Сміт, авторка бестселерів The New York Times, створює фентезі з унікальною світобудовою, сімейними таємницями й боротьбою за свободу — історію, яка затягує з перших сторінок.

Чому варта уваги:

нова дилогія авторки бестселерів The New York Times Саші Пейтон Сміт;



оригінальна фентезійна світобудова з фейськими угодами, де кожне бажання має наслідки;



поєднання історичного сетингу, магії, інтриг і романтичної напруги;



сильна героїня та сюжет про свободу, сімейні таємниці й ціну компромісів.

“Моя провина”, Мерседес Рон

“Ніколас Лейстер створений для того, щоб зіпсувати мені життя”.

Високий, з темним волоссям і синіми очима, він виглядає як мрія — аж поки не стає твоїм зведеним братом. Ніколас уособлює все, від чого головна героїня тікала роками: небезпеку, спокусу і світ, де правила постійно порушуються.

Подвійне життя, заборонені почуття, пристрасть і внутрішній конфлікт — “Моя провина” відкриває культову трилогію Culpables, яка підкорила мільйони читачів по всьому світу.

Мерседес Рон — феномен Wattpad із понад 40 мільйонами прочитань, міжнародними бестселерами, перекладами десятками мов і екранізацією Culpa Mía від Prime Video. Її тексти — чиста емоція, драйв і впізнаваний голос покоління.

Чому варта уваги:

міжнародний бестселер із понад 40 мільйонами прочитань на Wattpad;



історія “забороненого кохання”, яка стабільно очолює читацькі рейтинги;



екранізація Culpa Mía від Prime Video, що значно підсилила популярність серії;



впізнаваний, емоційний стиль Мерседес Рон — авторки, чиї книжки неодноразово входили до списків The New York Times та USA Today .

