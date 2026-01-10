Що почитати у 2026: новинки для любителів Young-adult літератури

Початок року — особливий час. Ми складаємо списки бажань, будуємо плани й шукаємо історії, які хочеться взяти із собою в цей рік. Для когось це час мотиваційних книжок, для когось — нонфікшну, а для багатьох — яскравих художніх історій, що допомагають проживати емоції, закохуватися, сумніватися й дорослішати разом із героями.
У 2026 році на українських читачів чекає справжній вибух новинок для Young Adult-аудиторії — книжок, які давно перестали бути “літературою для підлітків” у вузькому сенсі.
YA-аудиторія сьогодні
Young Adult — це не про вік у паспорті, а про стан внутрішнього пошуку. Це читачі, які переживають перші сильні почуття, роблять складний вибір, відчувають тиск суспільства, шукають власну ідентичність і не бояться складних тем. Це підлітки, студенти, молоді дорослі — і ті, хто давно старший за 25, але все ще впізнає себе в історіях про свободу, бунт, любов і злами.
YA-романи поєднують динамічний сюжет, сильну емоційну складову, гострі соціальні питання, романтику й жанрову напругу — від фентезі та трилерів до драм і любовних історій.
В Україні одним із ключових гравців у цьому сегменті є READBERRY — перше українське видавництво, орієнтоване суто на Young Adult-аудиторію. У 2026 році там готують чимало цікавих новинок на різний смак. Читай про найкращі з них на Вікнах.
“Безрозсудна”, Лорен Робертс
Очікується: січень 2026
Серце битиметься швидше — ця історія не відпустить до останньої сторінки.
Ігри завершилися, але справжній кошмар лише починається. Королівство Ілія охоплене хаосом, а кров, пролита на арені, стає іскрою для повстання. Пейден Ґрей — звичайна дівчина, яка зробила неможливе: вижила в Іграх Очищення і вбила короля. Тепер вона — символ надії для одних і смертельна загроза для інших.
Змучена, зраджена й із розбитим серцем, Пейден тікає від єдиної людини, до якої хотіла би бігти. Принц Кай Азер — тепер Виконавець Ілії — присягнувся впіймати її та привести до суду. Між ними — любов, ненависть, зрада і вибір, який може знищити обох.
Чому варта уваги:
- друга частина серії-бестселера «Безсила»;
- №1 за версією The New York Times;
- найкращий Young Adult-роман за вибором редакції Amazon;
- понад 200 000 п’ятизіркових оцінок і 77 000 відгуків на Goodreads.
“Не достоту мертва”, Голлі Джексон
Очікується: березень 2026
“Надії немає. І якщо обирати — померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше”.
Джет — 27. Вона все життя відкладала мрії “на потім”, жила в тіні своєї заможної родини й не поспішала брати відповідальність. Але після жорстокого нападу в ніч Геловіну “потім” зникає. Лікарі виносять вирок: за сім днів аневризма обірве її життя.
Зворотний відлік розпочато. Убивця десь поруч. Підозрюваними стають найближчі. І Джет вирішує зробити неможливе — розкрити власне вбивство, поки ще жива.
Це напружений трилер із темними таємницями, цокаючим годинником і героїнею, яка нарешті вирішує жити на повну.
Чому варта уваги:
- новий роман авторки мегабестселера “Посібник з убивства для хорошої дівчинки”;
- дебют Голлі Джексон у прозі для дорослих;
- найкраща книжка в жанрі Mystery, Thriller & Suspense за вибором Amazon;
- вибір книжкового клубу Good Morning America.
“Трояндова угода”, Саша Пейтон Сміт
Очікується: осінь 2026
Лондон, 1848 рік. Уже чотири століття Англією править безсмертна королева-фея Мор, дозволяючи кожному підданому укласти лише одну угоду заради найзаповітнішого бажання. Але кожна фейська угода має свою фатальну ціну.
Айві Бентон опиняється на межі соціального краху: родинна репутація зруйнована, сестра зламана, майбутнє — туманне. Коли оголошують змагання за руку принца Брама, Айві підписує своє ім’я кров’ю, сподіваючись, що корона врятує її життя.
На балах — розкіш і інтриги, за лаштунками — дедалі жорстокіші випробування. А союз із чарівним і небезпечним Еметтом, братом принца, може виявитися не порятунком, а вироком.
Саша Пейтон Сміт, авторка бестселерів The New York Times, створює фентезі з унікальною світобудовою, сімейними таємницями й боротьбою за свободу — історію, яка затягує з перших сторінок.
Чому варта уваги:
- нова дилогія авторки бестселерів The New York Times Саші Пейтон Сміт;
- оригінальна фентезійна світобудова з фейськими угодами, де кожне бажання має наслідки;
- поєднання історичного сетингу, магії, інтриг і романтичної напруги;
- сильна героїня та сюжет про свободу, сімейні таємниці й ціну компромісів.
“Моя провина”, Мерседес Рон
“Ніколас Лейстер створений для того, щоб зіпсувати мені життя”.
Високий, з темним волоссям і синіми очима, він виглядає як мрія — аж поки не стає твоїм зведеним братом. Ніколас уособлює все, від чого головна героїня тікала роками: небезпеку, спокусу і світ, де правила постійно порушуються.
Подвійне життя, заборонені почуття, пристрасть і внутрішній конфлікт — “Моя провина” відкриває культову трилогію Culpables, яка підкорила мільйони читачів по всьому світу.
Мерседес Рон — феномен Wattpad із понад 40 мільйонами прочитань, міжнародними бестселерами, перекладами десятками мов і екранізацією Culpa Mía від Prime Video. Її тексти — чиста емоція, драйв і впізнаваний голос покоління.
Чому варта уваги:
- міжнародний бестселер із понад 40 мільйонами прочитань на Wattpad;
- історія “забороненого кохання”, яка стабільно очолює читацькі рейтинги;
- екранізація Culpa Mía від Prime Video, що значно підсилила популярність серії;
- впізнаваний, емоційний стиль Мерседес Рон — авторки, чиї книжки неодноразово входили до списків The New York Times та USA Today.
