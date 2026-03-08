Girl Power у літературі: письменниці, які створили героїнь, що підкорили читачів

Вони володіють чарами поза Гоґвортсом та створюють світи, згадуючи які можна перемогти армію дементорів. Хрещені матері персонажек, яких хочеться наслідувати та з якими хотілося б подружитися в реальному житті.

Письменниці, чиє перо гостріше за меч та вражає читачів по всьому світу у саме серце. У цій підбірці ми зібрали плеяду жінок-авторок, чиї книжкові героїні стали BookTok-сенсаціями та поповнили Зал Слави неймовірних fiction girls. Їхні історії можна прочитати й українською — у виданнях видавництва READBERRY.

Лорен Робертс та її незламна Пейден Ґрей

Лорен Робертс — американська письменниця, авторка серії миттєвих бестселерів The New York Times. Свій opus magnum — першу частину трилогії “Безсила” — Лорен написала у 18 років та самотужки видала. Вже після того, як історія про Звичайну дівчину Пейден Ґрей стала сенсацією BookTok, авторка уклала угоду з видавництвом Simon & Schuster.

Після цього шаленого успіху першої частини, у світ вийшли “Безрозсудна” та “Безстрашна”, які очолили ТОП списків хітів New York Times і стали міжнародними сенсаціями. Перші дві частини трилогії “Безсила” (“Безсила” та “Безрозсудна”) вже вийшли українською.

Історія про дівчину без магічних здібностей, яка кинула виклик Елітним та похитнула склепіння тиранії в Королівстві Ілія (та закохала у себе містера-харизму принца Кая) посідає особливе місце в серцях українських читачів.

Авторка подарувала fiction світу героїню, яка не має надздібностей і мусить боротися із ворогами, набагато сильнішими за неї. Вона втрачає друзів, шукає правду про своє минуле, тікає від чоловіка, якого насправді жадає, на неї полюють найманці короля і сам король прагне заволодіти нею. Але Пейден Ґрей має сталевий характер та гострий, як її кинджал, розум. Вона доводить — сила у сміливості не боятися тих, хто, на твою думку, сильніше за тебе.

Голлі Джексон та її міс-справедливість Піппа Фіц-Амобі

Книжки цієї британської авторки входять до списку бестселерів New York Times, перекладені 40 мовами світу та мають мільйонні наклади та тисячну армію фанів по всьому світу. Голлі Джексон має титул “Королеви YA-трилерів”, а її трилогія “Посібник з вбивства для хорошої дівчинки” має статус легенди.

Усе через неперевершений стиль та головну героїню трилогії — юну Піппу Фіц-Амобі, сучасну Ненсі Дрю. Вона — звичайна на перший погляд школярка. Але серце Піпп однозначно левове та надзвичайно хоробре. Коли вона розслідує свою першу справу, то багато сумнівається, має синдром самозванця та загалом постає перед читачем не бездоганним детективом, що ніколи не помиляється, а живою, не картонною персонажкою, із сумнівами, побоюваннями та ваганнями.

Піппа Фіц-Амобі — уособлення жаги справедливості. Вона ладна пожертвувати багато чим, аби притягнути до відповідальності винних та врятувати від наклепу тих, хто опинився не в той час та не в тому місці. Піппа генійка, але без зіркової хвороби, адже вона чудово знає власні недоліки та переваги.

Марісса Маєр та її cool girls

Мультивсесвіти американської письменниці Марісси Маєр — калейдоскоп характерів, сюжетів та сеттінгів. Як авторка низки бестселерів New York Times (тетралогії “Хроніки Місяця”, “скляного” роману “Безсердечна”, трилогії “Ренегати” та дилогії “Миттєва карма”), Марісса Маєр майстерно жонглює жанрами роментезі, антиутопії, ромкому тощо.

Авторка мріяла про кар’єру письменниці змалку. Одним з перших вимовлених нею слів були “історія”, а також “ванна” і “печиво”. Письменниця починала з фанфіків у жанрі аніме, пишучи під псевдонімом Алісія Блейд, працювала на Старій фабриці спагеті в Такомі, штат Вашингтон, і паралельно навчалась в Тихоокеанському лютеранському університеті. Марісса Маєр непохитно йшла до своєї мети, здобувши ступінь бакалавра з творчого письма та дитячої літератури і ступінь магістра з видавничої справи в Університеті Пейс.

Пізніше, після кількох років роботи редакторкою та позаштатною коректоркою, Марісса Маєр почала роботу над “Сіндер” — першою частиною “Хронік місяця”. І так народилася наднова. На сьогодні українською видано всю тетралогію “Хронік місяця”, роман “Безсердечна”, першу частину трилогії “Ренегати” та ромком “Якщо трохи пощастить”. Героїні та герої авторки – дотепні, хоробрі, відважні, загадкові, а ще дуже харизматичні і такі, що в них одразу закохуєшся (як от, наприклад, в таємничого красеня-блазня Джеста з “Безсердечної” або принца-що-носить-худі Кая з “Хронік місяця”).

Бо без перебільшення кожна книга авторки є синтезом захопливого сюжету, виняткового гумору, інтригуючих інтерпретацій відомих історій (якщо це рітелінги) і тонко виписаних персонажів, як головних, так і другорядних.

Мара Вульф та її відчайдушні Femme fatale

Мара Вульф — популярна німецька письменниця та богиня young adult роментезі. Історії авторки завжди сповнені екшену та подій, мають міцний сюжетний фундамент (адже пані Вульф є фахівчинею у сфері історії та політики) та солодкий романтичний елемент.

Кар’єру авторки бестселерів Мара Вульф почала із самвидаву. Після вражаючого успіху першої опублікованої книги, вона продовжила публікувати нові твори на ресурсах для самвидаву, збираючи захоплені відгуки читачів.

Пізніше творчість авторки зацікавила велике німецьке видавництво, і книжки Мари Вульф стали виходити у паперовому форматі. Через 9 років її романи вийшли загальним накладом понад 1 млн примірників, їх перекладено багатьма мовами світу, а кількість шанувальників її персонажів незмінно зростає.

Українською видано всю трилогію про Сестер-відьом, перші дві частини антиутопічного роментезі «Сага про ангелів» та першу частину фентезі у давньогрецькому сеттензі “Іскра богів” — “Не кохай мене”. Героїні романів Мари Вульф вміють постояти за себе (як Мун, що не злякалася самого Люцифера), врятувати близьких (як це змогли зробити сестри-відьми у битві проти Короля Демонів), показати характер (як Джесс у стосунках з титаном Кайденом) та врешті-решт подолати навіть ті обставини, що здаються непереборними. Для героїнь Мари Вульф немає неможливого.

Лаура Вуд та її мрійниці

Лаура Вуд — американська письменниця, авторка YA-бестселерів та володарка докторського ступеня з літератури дев’ятнадцятого століття. За свій перший роман вона отримала премію Montegrappa Scholastic Prize for New Children’s Writing. Історії Лаури Вуд полонили читацькі серця вайбом “Великого Гетсбі” для підлітків, з меншою кількістю драматизму та геппі-ендами.

Її “Срібний Снігопад”, “Небо пофарбоване золотом” та “Під зіркою, що танцює” — це так, якби драмедійний “Ла-Ла-Ленд” став книжкою. Героїні історій Лаури — мрійниці з великим серцем та незгасним вогнем надії на краще. Вони оптимістки, що не опускають рук та готові до будь-яких поворотів долі. Костюмованість та кінематографічність романів пані Вуд підсилює загальну романтичну атмосферу, усі ці красиві слова та пристрасні вчинки персонажів.

Попри сюжетне “скло”, романи Лаури Вуд — про щастя, геппі-енди, кохання всупереч, яке обов’язково отримує винагороду у фіналі.

