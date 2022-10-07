Может быть с каждой: что нужно знать о ранней менопаузе и как ее предотвратить

Климакс, или менопауза, так или иначе ждет любую женщину. Это физиологический период, обусловленный природой человека.

Демонизировать его точно не стоит, однако необходимо понимать, когда этот процесс находится в пределах нормы, а когда он сигнализирует о нарушениях в организме.

Врач-терапевт и диетолог Тиана Фиалкова рассказала о причинах, симптомах и профилактике ранней менопаузы.

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Когда наступает климакс

Климаксу предшествует пременопауза. Это период от нерегулярных менструаций до завершения последних месячных выделений. В норме он наступает в 35-50 лет.

Такой значительный диапазон объясняется тем, что на начало наступления климакса влияет множество факторов, в частности, наследственность, — говорит терапевт.

Обычно климакс наступает в 45-55 лет. Однако у некоторых женщин может встречаться ранняя менопауза.

Причины раннего климакса

Хронические заболевания — сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания и т.д. Низкокалорийные диеты, длительное лечебное голодание, изнурительные детокс-программы — не рекомендовано женщинам всех возрастов, но особенно после 35 лет. Нездоровый образ жизни — неполноценное питание, хроническая бессонница, тяжелый физический труд, курение, эмоциональные потрясения.

Первые признаки раннего климакса

Преждевременная менопауза может наступить в 40 лет или раньше. И вот ее первые признаки:

хронические проблемы со сном;

отсутствие овуляции;

отеки, замедление обмена веществ;

избыточный вес без очевидных причин;

чувство жара, сменяющееся чувством холода;

нерегулярные менструации.

Для того чтобы облегчить свое состояние, врач рекомендует употреблять:

Витамин D Магний Витамин Е Витамины В12, В6 и В9 (они важны для сердечно-сосудистой и нервной системы) Маку перуанскую Ашваганду Соевые изофлавоны

Профилактика ранней менопаузы

Тиана Фиалкова советует всем женщинам выполнять определенные шаги, которые смогут предотвратить преждевременный климакс:

контролировать уровень стресса и кортизола;

не допускать появления дефицитов в организме, особенно железа и витаминов группы В;

употреблять меньше кофеина;

принимать мелатонин, если на это есть показания врача;

принимать курсами адаптогены;

ложиться спать в 22:00 — 22:30 и просыпаться до 07:00;

ограничить продукты с высоким гликемическим индексом и не переедать;

ежедневно потреблять минимум 500 г сырых овощей.

Одним из симптомов наступления менопаузы является отсутствие овуляции. Но что же это такое? Читай, как обнаружить овуляцию с помощью надежных способов.

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