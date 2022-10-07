Может быть с каждой: что нужно знать о ранней менопаузе и как ее предотвратить

Климакс, или менопауза, так или иначе ждет любую женщину. Это физиологический период, обусловленный природой человека.
Демонизировать его точно не стоит, однако необходимо понимать, когда этот процесс находится в пределах нормы, а когда он сигнализирует о нарушениях в организме.
Врач-терапевт и диетолог Тиана Фиалкова рассказала о причинах, симптомах и профилактике ранней менопаузы.
Климаксу предшествует пременопауза. Это период от нерегулярных менструаций до завершения последних месячных выделений. В норме он наступает в 35-50 лет.
Такой значительный диапазон объясняется тем, что на начало наступления климакса влияет множество факторов, в частности, наследственность, — говорит терапевт.
Такой значительный диапазон объясняется тем, что на начало наступления климакса влияет множество факторов, в частности, наследственность, — говорит терапевт.
Обычно климакс наступает в 45-55 лет. Однако у некоторых женщин может встречаться ранняя менопауза.
Преждевременная менопауза может наступить в 40 лет или раньше. И вот ее первые признаки:
Для того чтобы облегчить свое состояние, врач рекомендует употреблять:
Тиана Фиалкова советует всем женщинам выполнять определенные шаги, которые смогут предотвратить преждевременный климакс:
Одним из симптомов наступления менопаузы является отсутствие овуляции. Но что же это такое? Читай, как обнаружить овуляцию с помощью надежных способов.
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