Може бути з кожною: що потрібно знати про ранню менопаузу та як їй запобігти

Клімакс, або ж менопауза, так чи інакше чекає на кожну жінку. Це фізіологічний період, який обумовлений природою людини.
Демонізувати його точно не варто, проте необхідно розуміти, коли цей процес у межах норми, а коли він сигналізує про порушення в організмі.
Лікарка-терапевтка та дієтологиня Тіана Фіалкова розповіла про причини, симптоми та профілактику ранньої менопаузи.
Клімаксу передує пременопауза. Це період від нерегулярних менструацій до завершення останніх місячних виділень. У нормі він настає у 35-50 років.
Такий значний діапазон пояснюється тим, що на початок настання клімаксу впливає безліч факторів, зокрема спадковість, — каже терапевтка.
Такий значний діапазон пояснюється тим, що на початок настання клімаксу впливає безліч факторів, зокрема спадковість, — каже терапевтка.
Зазвичай клімакс настає у 45-55 років. Проте в деяких жінок може зустрічатись рання менопауза.
Передчасна менопауза може настати у 40 років або раніше. І ось її перші ознаки:
Для того, щоб полегшити свій стан, лікарка рекомендує вживати:
Тіана Фіалкова радить усім жінкам виконувати певні кроки, які зможуть запобігти передчасному клімаксу:
Одним із симптомів настання менопаузи є відсутність овуляції. Але що це таке? Читай, як виявити овуляцію з допомогою надійних методів.
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