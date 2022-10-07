Може бути з кожною: що потрібно знати про ранню менопаузу та як їй запобігти

Клімакс, або ж менопауза, так чи інакше чекає на кожну жінку. Це фізіологічний період, який обумовлений природою людини.

Демонізувати його точно не варто, проте необхідно розуміти, коли цей процес у межах норми, а коли він сигналізує про порушення в організмі.

Лікарка-терапевтка та дієтологиня Тіана Фіалкова розповіла про причини, симптоми та профілактику ранньої менопаузи.

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Коли настає клімакс

Клімаксу передує пременопауза. Це період від нерегулярних менструацій до завершення останніх місячних виділень. У нормі він настає у 35-50 років.

Такий значний діапазон пояснюється тим, що на початок настання клімаксу впливає безліч факторів, зокрема спадковість, — каже терапевтка.

Зазвичай клімакс настає у 45-55 років. Проте в деяких жінок може зустрічатись рання менопауза.

Причини раннього клімаксу

Хронічні захворювання — цукровий діабет, аутоімунні захворювання, захворювання печінки, операції на репродуктивних органах, онкозахворювання тощо. Низькокалорійні дієти, тривале лікувальне голодування, виснажливі детокс-програми — не рекомендовано жінкам будь-якого віку, але особливо після 35 років. Нездоровий спосіб життя — неповноцінне харчування, хронічне безсоння, важка фізична праця, куріння, емоційні потрясіння.

Перші ознаки раннього клімаксу

Передчасна менопауза може настати у 40 років або раніше. І ось її перші ознаки:

хронічні проблеми зі сном;

відсутність овуляції;

набряки, уповільнення обміну речовин;

надмірна вага без очевидних причин;

відчуття жару, що змінюється почуттям холоду;

нерегулярні менструації.

Для того, щоб полегшити свій стан, лікарка рекомендує вживати:

Вітамін D Магній Вітамін Е Вітаміни В12, В6 та В9 (вони важливі для серцево-судинної та нервової системи) Маку перуанську Ашваганду Соєві ізофлавони

Профілактика ранньої менопаузи

Тіана Фіалкова радить усім жінкам виконувати певні кроки, які зможуть запобігти передчасному клімаксу:

контролювати рівень стресу та кортизолу;

не допускати появи дефіцитів в організмі, особливо заліза та вітамінів групи В;

вживати менше кофеїну;

приймати мелатонін, якщо на це є показання лікаря;

прийомати курсами адаптогени;

лягати спати о 22:00 – 22:30 та прокидатись до 07:00;

обмежити продукти з високим глікемічним індексом та не переїдати;

щодня споживати мінімум 500 г сирих овочів.

Одним із симптомів настання менопаузи є відсутність овуляції. Але що це таке? Читай, як виявити овуляцію з допомогою надійних методів.

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