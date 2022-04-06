Здоровье и красота

Ритм ради жизни: как выровнять свой режим дня и зачем это делать

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 апреля 2022, 22:59
Як вирівняти свій режим дня та навіщо це робити
Фото: Pexels

Больше новостей
Закони і звичаї ведення війни
Россия нарушила все законы ведения войны. А знаешь ли ты о них? Разбираем, что позволено и за что наказывают
Как поддержать близкого человека, котрый пережил оккупацию?
“Всё будет хорошо” не сработает: как поддержать человека, пережившего плен или оккупацию
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Это может тебе пригодиться! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областях
Ситуація у Києві 05.04.2022
Мы должны быть готовы и к другим сценариям! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать
Смотреть больше

Материалы по теме

Закони і звичаї ведення війни
Россия нарушила все законы ведения войны. А знаешь ли ты о них? Разбираем, что позволено и за что наказывают
Как поддержать близкого человека, котрый пережил оккупацию?
“Всё будет хорошо” не сработает: как поддержать человека, пережившего плен или оккупацию
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Это может тебе пригодиться! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областях
Ситуація у Києві 05.04.2022
Мы должны быть готовы и к другим сценариям! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать

Видео
Закони і звичаї ведення війни

Россия нарушила все законы ведения войны. А знаешь ли ты о них? Разбираем, что позволено и за что наказывают
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Мы должны быть готовы и к другим сценариям! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать
санкції проти росії
За зверства в Буче! США объявили мощные санкции против России, детей Путина, семьи Лаврова и не только
0:06:24
Поради тим, хто рятується від війни - що чекає українців в Польщі
Советы тем, кто спасается от войны: что ждет украинцев в Польше
0:22:17
Кремлівський блазень
Умер главный шут Путина! Чем запомнился Жириновский
зеленський виступ
Россияне рассматривают голод как оружие: Зеленский обратился к правительству Ирландии
0:06:46
Іван Федоров про ситуацію у Мелітополі
Выходка оккупантов в Мелитополе — украинцев планируют мобилизовать в российскую армию
Ставлення до росіян
Отношение к русским и кто виноват в войне против Украины? Новый соцопрос среди украинцев
0:04:32
Чи можлива евакуація з Маріуполя
Обречены идти почти 80 км пешком: почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя
війна в Україні
ВСУ освободили от оккупанта три населенных пункта в Херсонской области — какая ситуация по Украине
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Это может тебе пригодиться! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь