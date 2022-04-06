Ритм ради жизни: как выровнять свой режим дня и зачем это делать

Казалось бы, ничего не может заставить нас чувствовать себя нормально, как это было когда-то. Однако привести свою жизнь минимально в порядок и свое эмоциональное состояние, как ни странно, может помочь самая простая выработка ритма дня.

Сейчас этот фактор может стать более важным даже за то, что мы едим. Он решает большинство проблем, особенно связанных с питанием. К примеру, переедание, отсутствие аппетита, обострение заболеваний.

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько объяснила, как работают циклы дня и что может помочь удержать свой ритм. Это ведь немалая помощь своему организму.

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Попытайтесь приблизиться к нему, чтобы было понятно, почему он – залог нормальной работы систем даже в самые трудные времена.

Кроме того, химические вещества в мозге могут адаптироваться к циклам дня. А это значит, что может минимизироваться проблема разницы между совами и жаворонками.

Как работают циклы дня

5:00 – 7:00 – повышение кортизола, естественное пробуждение, пульс

7:00 – 7:30 – до 7:30 – 8:00 – включается кишечник, поэтому здесь требуется ранний полноценный не сладкий завтрак

9:00 – пиковый уровень тестостерона и работы половых гормонов, начало активной фазы дня

10:00 – 11:00 – максимум когнитивных функций

11:30 – 14:00 – пик работы желудочно-кишечного тракта, поэтому в этот период необходимо полноценно обедать

14:00 – 15:00 – период собранности и координации

16:00 – 17:00 – лучшие показатели физического состояния, такие как выносливость или сила

18:00 – 19:00 – высокая температура тела, повышенное давление выше, лучшее время для ужина

21:00 – 23:30 – начинает производиться мелатонин и увеличивает желание спать, к 22:00 кишечник засыпает

23:00 – 2:00 – производится гормон роста

1:00 – 2:00 – ожидаемая глубокая фаза сна

4:00 – самая низкая температура тела

3:00 – 6:00 – ожидаемый важный сон REM – фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью мозга

Что может помочь восстановить ритм дня

режим, сон и пробуждение в примерно одно и то же время

ограничение избытка синего света вечером, которое излучают гаджеты, телевизор, свет дома

прогулка утром

минус кофеин в конце дня

маленький дневной сон при недосыпании

избегать плотного ужина

релакс вечером: чтение, прогулка, растяжка

Все мы, вероятно, заметили за собой неприсущее для мирного времени поведение. Поскольку организм человека очень чувствителен к любым изменениям. Поэтому читай, как контролировать гормоны стресса во время войны, чтобы чувствовать себя получше.