Ритм заради життя: як вирівняти свій режим дня та навіщо це робити

Здавалося б, нічого не може змусити нас почуватись нормально, як це було колись. Однак привести своє життя мінімально до ладу і свій емоційний стан, як не дивно, може допомогти саме вироблення ритму дня.

Наразі цей фактор може стати більш важливим, навіть за те, що ми їмо. Він вирішує більшість проблем, особливо ті, що пов’язані із харчуванням. Наприклад, переїдання, відсутність апетиту, загострення захворювань.

Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько пояснила, як працюють цикли дня та що може допомогти утримати свій ритм. Адже це чимала допомога своєму організму.

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Спробуйте наблизитись до нього, щоб було зрозуміло, чому він – запорука нормальної роботи систем навіть в найтяжчі часи.

Окрім того, хімічні речовини у мозку можуть пристосовуватися до циклів дня. А це значить, що може мінімізуватись проблема різниці між совами та жайворонків.

Як працюють цикли дня

5:00 – 7:00 – підвищення кортизолу, природне пробудження, зростає пульс

7:00 – 7:30 – до 7:30 – 8:00 – включається кишківник, тому тут потрібен ранній повноцінний не солодкий сніданок

9:00 – піковий рівень тестостерону та роботи статевих гормонів, початок активної фази дня

10:00 – 11:00 – максимум когнітивних функцій

11:30 – 14:00 – пік роботи шлунково-кишкового тракту, тому у цей період необхідно повноцінно обідати

14:00 – 15:00 – період зібраності та координації

16:00 – 17:00 – найкращі показники фізичного стану, такі як витривалість чи сила

18:00 – 19:00 – висока температура тіла, підвищений тиск вищий, найкращий час для вечері

21:00 – 23:30 – починає вироблятись мелатонін та збільшує бажання спати, до 22:00 кишківник засинає

23:00 – 2:00 – виробляється гормон росту

1:00 – 2:00 – очікувана найглибша фаза сну

4:00 – найнижча температура тіла

3:00 – 6:00 – очікуваний важливий сон REM – фаза сну, що характеризується підвищеною активністю мозку

Що може допомогти відновити ритм дня

режим, сон і пробудження в приблизно один і той самий час

обмеження надлишку синього світла ввечері, яке випромінюють гаджети, телевізор, світло будинку

прогулянка вранці

мінус кофеїн наприкінці дня

маленький денний сон при недосипанні

уникати щільної вечері

релакс увечері: читання, прогулянка, розтяжка

Усі ми, мабуть, помітили за собою непритаманну для мирного часу поведінку. Оскільки організм людини дуже чутливий до будь-яких змін. Тому читай, як контролювати гормони стресу під час війни, щоб почуватись трохи краще.