5 лет тюрьмы для Саркози: за что наказали экспрезидента Франции

В четверг, 25 сентября, парижский суд вынес резонансный приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по так называемому ливийскому делу. Речь идет о незаконном финансировании его избирательной кампании средствами, которые, по версии следствия, предоставлял ливийский диктатор Муаммар Каддафи.

Об этом пишет BFMTV.

Что решил суд

Саркози признали частично виновным и назначили наказание — пять лет лишения свободы. При этом часть этого срока является условной, однако приговор предусматривает вероятность фактического заключения. Кроме того, экс-лидер должен выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Какие санкции требовала прокуратура

Прокуроры настаивали на значительно более жестком наказании: семь лет тюрьмы, штраф в 300 тысяч евро и пятилетний запрет занимать государственные должности. В то же время суд учел отдельные смягчающие обстоятельства.

Для многих наблюдателей решение оказалось более суровым, чем ожидалось. Если апелляция не изменит ситуацию, Саркози может попасть в тюрьму уже в ближайшие недели. Это станет беспрецедентным шагом, ведь речь идёт об одном из самых известных французских политиков последних десятилетий.

Читать по теме Мы усилим помощь немедленно! Британия и Франция разрабатывают мирный план для Украины Что заявил Кир Стармер о будущем мирном плане?

Так называемое ливийское дело расследуется во Франции с 2013 года. Журналисты и следователи утверждают, что во время президентской кампании 2007 года команда Саркози получала крупные денежные взносы от ливийского режима Каддафи. Сам экс-президент последовательно отрицал эти обвинения и называл дело политически мотивированным.

Этот процесс стал еще одним эпизодом в череде судебных разбирательств против Саркози. В 2021 году его уже признавали виновным по делу о коррупции и торговле влиянием, назначив три года тюрьмы, два из которых условно.

Не успел мир оправиться от дела Жизель Пелико, которое лишь недавно завершилось во Франции, как страну всколыхнул новый скандал. На этот раз речь идет о самом масштабном процессе в истории французской судебной системы — суде над бывшим хирургом Жоэлем Ле Скуарнеком, которого подозревают в изнасиловании не менее 299 детей на протяжении 25 лет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!