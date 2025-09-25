Для тебе Новини

5 років тюрми для Саркозі: за що покарали експрезидента Франції

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Вересня 2025, 20:00 2 хв.
5 років тюрми для Саркозі: за що покарали експрезидента Франції
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь