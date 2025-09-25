5 років тюрми для Саркозі: за що покарали експрезидента Франції

У четвер, 25 вересня, паризький суд виніс резонансний вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі у так званій лівійській справі. Йдеться про незаконне фінансування його виборчої кампанії коштами, які, за версією слідства, надавав лівійський диктатор Муаммар Каддафі.

Про це пише BFMTV.

Що вирішив суд

Саркозі визнали частково винним та призначили покарання — п’ять років позбавлення волі. При цьому частина цього терміну є умовною, однак вирок передбачає ймовірність фактичного ув’язнення. Крім того, екслідер має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Яких санкцій вимагала прокуратура

Прокурори наполягали на значно жорсткішому покаранні: сім років в’язниці, штраф у 300 тисяч євро та п’ятирічна заборона обіймати державні посади. Водночас суд врахував окремі пом’якшувальні обставини.

Для багатьох спостерігачів рішення виявилося суворішим, ніж очікувалось. Якщо апеляція не змінить ситуацію, Саркозі може потрапити до в’язниці вже найближчими тижнями. Це стане безпрецедентним кроком, адже йдеться про одного з найвідоміших французьких політиків останніх десятиліть.

Так звана лівійська справа розслідується у Франції з 2013 року.

Журналісти та слідчі стверджують, що під час президентської кампанії 2007 року команда Саркозі отримувала великі грошові внески від лівійського режиму Каддафі. Сам експрезидент послідовно заперечував ці звинувачення і називав справу політично вмотивованою.

Цей процес став ще одним епізодом у низці судових розглядів проти Саркозі. У 2021 році його вже визнавали винним у справі про корупцію та торгівлю впливом, призначивши три роки ув’язнення, два з яких умовно.

Не встиг світ оговтатися від справи Жизель Пеліко, що лише нещодавно завершилася у Франції, як країну сколихнув новий скандал. Цього разу йдеться про наймасштабніший процес в історії французької судової системи — суд над колишнім хірургом Жоелем Ле Скуарнеком, якого підозрюють у зґвалтуванні щонайменше 299 дітей протягом 25 років.

