Чи можна видалити подану заяву на вступ: як це працює в електронному кабінеті

У розпал вступної кампанії чимало абітурієнтів стикаються з необхідністю змінити свої пріоритети або уточнити вибір закладу вищої освіти. У таких випадках важливим є розуміння, як правильно керувати поданими заявами в електронному кабінеті вступника. Одним із найпоширеніших питань є: чи можна видалити вже поданий документ, і якщо так — як це зробити без наслідків для вступу?

Читай, коли та як можна скасувати подану заяву на вступ абітурієнта і що важливо врахувати — в нашому матеріалі.

Чи можна видалити подану заяву на вступ

Так, подану заяву на вступ до ЗВО через ЄДЕБО можна видалити, але лише за певних умов, встановлених Правилами прийому та технічними можливостями системи “Єдина державна електронна база з питань освіти” (ЄДЕБО).

Ось що варто знати:

Коли можна видалити заяву

До закінчення строку подання заяв — вступник має право скасувати поданий документ самостійно через електронний кабінет. Якщо подання ще не опрацьоване ЗВО — тобто статус: “Зареєстровано в закладі освіти” або подібний. Заява не є пріоритетною №1 (для заяв на бюджет) — видалити можна лише ті, що не є найвищим пріоритетом, якщо не настав дедлайн для зміни пріоритетів.

Коли видалити не можна

Якщо закінчився термін подання документів (наприклад, після 22 липня для більшості категорій у 2025).

Якщо подання вже опрацьовано закладом (статус: “Допущено до конкурсу” або “Рекомендовано”).

Якщо заяву подано на бюджет і це пріоритет №1 — змінити або скасувати буде вже не можна після остаточної подачі.

Як видалити заяву на вступ до університету

Увійти в електронний кабінет вступника: https://vstup.edbo.gov.ua Перейти до вкладки “Подані заяви”. Поруч із заявою, яка ще допускає редагування, з’являється кнопка “Скасувати” або “Видалити”. Підтвердити дію.

Перш ніж скасувати свою заяву, обов’язково переконайся, що ще залишився час для подання нової.

Якщо ти справді плануєш її замінити, варто заздалегідь з’ясувати всі строки й умови. Інакше можеш втратити можливість скористатися правом на подання. Будь уважним, щоб не упустити важливий шанс через поспішне рішення.

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