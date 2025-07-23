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Чи можна видалити подану заяву на вступ: як це працює в електронному кабінеті

Леся Манзюк, редакторка сайту 23 Липня 2025, 13:10
Чи можна відмінити заяву на вступ
Фото Pexels

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