Якщо не знаєш, який університет вибрати: рейтинг найкращих вишів України 2023

Після закінчення школи випускники мають зробити один із найважливіших виборів у житті, яки у будь-якому випадку вплине на їхню долю. Вони мають вибрати університет та спеціальність, в якому навчатимуться найближчі чотири роки.

Університет надає не лише знання, а й друзів, дає змогу завести нові знайомства, отримати комунікативні навички та певною мірою готує до дорослого життя. Частина українських абітурієнтів хоче навчатися за кордоном, але в Україні також є якісні ВУЗи.

На сайті Освіта.ua оприлюднили список найкращих вишів України за показниками Scopus у 2023 році.

Як визначають найкращі університети

Спершу треба зрозуміти, за яким принципом складається рейтинг найкращих вишів. Рейтинг складається за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів наукововидавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2023 року.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тис. наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. Крім цього, у базі є публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

Тож складається рейтингова система за індексом Гірша. Це кількісний показник, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Найкращі виші України 2023

Київський національний університет ім. Шевченка. Харківський національний університет ім. Каразіна. Львівський національний університет ім. Франка. Одеський національний університет ім. Мечникова. Національний технічний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського. Чернівецький національний університет ім. Федьковича. Сумський державний університет. Національний університет Львівська політехніка. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Прикарпатський національний університет ім. Стефаника.

Загалом, до рейтингу потрапили 204 вищі навчальні заклади, повний рейтинг ти можеш переглянути на сайті Освіта.ua.

Від початку повномасштабного вторгнення абітурієнти почали віддавати перевагу новим спеціальностям. Раніше ми розповідали про найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів у 2022 році. Можливо, це допоможе тобі вибрати, на яку спеціальність вступати до вишу.

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