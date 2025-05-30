Миру, щастя та більше щирого сміху! Привітання з Днем захисту дітей у віршах та прозі

День захисту дітей святкують у багатьох країнах світу. Цього дня об’єднуються, щоби забезпечити дітям світле майбутнє, захистити їхні права.

Раніше 1 червня традиційно вітали дітей та влаштовують різні заходи для їхнього відпочинку та розвитку. Однак президент Володимир Зеленський змінив дату святкування. Україна тепер буде відзначати свято щорічно 20 листопада.

Ми зібрали для тебе вітання з Днем захисту дітей у віршах та прозі.

Привітання з Днем захисту дітей у прозі

З Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина буде здорова, щаслива та окутана любов’ю. Нехай малюки радують батьків своєю щирістю, допитливістю та потягом до пригод. У це світле свято бажаю всім сім’ям порозуміння, добра та ніжності.

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З Днем захисту дітей! Нехай життя кожної дитини буде барвистим, а емоції яскравими та незабутніми. Нехай кожен день у дитинстві буде ідеальним, щоб мріяти, уявляти, веселитися та творити, а щасливі дитячі посмішки наповнюють нудні будні дорослих радістю.

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Вітаю із Днем захисту дітей! Бажаю чистого та мирного неба над головою, щоб діти більше сміялися та менше лили сльози. Нехай діти наповнюють життя дорослих лише приємними моментами, а всі витівки та дурниці будуть незначними.

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Щиро вітаємо з Днем захисту дітей усіх малюків! Нехай права дітей ніколи не порушуються! Щасливе дитинство буде у кожної дитини, у гідних умовах, яскравих фарбах та радості! У перший день довгоочікуваного літа бажаю спекотного сонечка, виконання бажань та море подарунків!

З Днем захисту дітей у віршах

Хай небо буде чистим, без хмаринок. Хай сонечко лоскоче до нестями! Нехай здоровими зростають діти І хай щасливі будуть мами! Бажаємо нині вам багато З Днем захисту дітей, Із вашим святом!

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Перше червня – ваша втіха, Бо цей день у всьому світі, Присвятили нашим дітям! Все навкруги у квітах, Променів сонця багато – На планеті Земля наші діти Відзначають нині свято.

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Всміхається сонце привітно й ласкаво, Цей день на планеті хай щастям сяє Час радісно лине, змістовно й цікаво Добробутом повниться кожна сім’я Хай війни стихають від сміху дитини, Душа очищається, серце співа, А розум підносить крізь будні людину, Порядність всю землю нехай обійма!

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Дуже гарне свято Завітає влітку. Принесе всім радість, Сонце, сміх і світло. Бо на перше червня Діток ми вітаєм – Хлопчиків, дівчаток. Щастя їм бажаєм! Бо для них сьогодні Все, що є на світі. Головне, щоб були Щасливі всі діти!

До Дня захисту дітей Володимир Зеленський зачитав щоденник хлопчика з Маріуполя про війну та повідомив, скільки дітей вбила Росія за цей час в Україні.

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