День захисту дітей: коли відзначають, історія та що відомо про права найменших

День захисту дітей — це свято, що символізує незаперечну цінність і величезне значення дітей в житті суспільства. Воно єднає країни всього світу навколо спільної мети — забезпечити майбутнє дітей, оберігати їхні права та сприяти їхньому всебічному розвитку.

Коли день захисту дітей 2025

День захисту дітей — це міжнародне свято, яке щорічно відзначається 1 червня. У 2025 році цей день припадає на неділю.

Однак президент Володимир Зеленський вніс зміни до дати святкування. Україна тепер буде відзначати свято щорічно у Всесвітній день дитини 20 листопада.

Історія свята

Вперше День захисту дітей був відзначений у 1950 році в 51 країні світу. Його впровадження відбулося за ініціативи Ради Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі з метою захисту дітей, що залишилися без батьків та дому під час Другої світової війни.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) підтримала цю ініціативу, проголосивши захист прав, життя та здоров’я дітей важливим напрямом своєї роботи. Була також проговорена необхідність соціального захисту прав дитини.

В Україні це свято почали відзначати з 1998 року за указом другого президента Леоніда Кучми.

Що відомо про права дітей

До речі, Міжнародний день захисту дітей — це не єдине свято, присвячене дітям та їхнім правам. У деяких країнах 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. Цю дату обрали не випадково, і зараз ми розповімо чому.

20 листопада 1959 року ООН випустила Декларацію прав дитини, яка проголошувала рівність прав дітей у різних сферах: виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку, незалежно від кольору шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого.

Через 30 років, 20 листопада 1989 року, Генеральною асамблеєю ООН була ухвалена Конвенція про права дитини, яка вважається світовою конституцією для дітей.

Україна ратифікувала конвенцію 27 вересня 1991 року. Відтоді цей документ є частиною національного законодавства.

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