День захисту дітей в Україні перенесено — офіційно

Фото Pexels Діти — найголовніше, що є у житті нашої країни. Саме за них борються наші військові, захищаючи від російської навали. Традиційно Україна відзначала День захисту прав дітей 1 червня, однак президент Володимир Зеленський вніс зміни до дати святкування. Що відомо про нову дату Дня захисту дітей, читай далі у матеріалі. День захисту дітей: нова дата Згідно з указом №355 президента України Володимира Зеленського, з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, відтепер День захисту дітей Україна буде відзначати щорічно у Всесвітній день дитини.Таким чином, святкування Дня захисту дітей перенеслося на 20 листопада. Указ набуває чинності з 30 травня 2025 року. Читати на тему День захисту дітей: коли відзначають, історія та що відомо про права найменших Читай, коли відзначають Міжнародний день захисту дітей у 2024 році — у матеріалі. Привітання на тему захисту прав дітей та ширі побажання найменшим українцям та українкам, можеш знайти за посиланням в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Володимир Зеленський, День захисту прав дітей, свята, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter