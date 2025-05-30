День захисту дітей в Україні перенесено — офіційно

Діти — найголовніше, що є у житті нашої країни. Саме за них борються наші військові, захищаючи від російської навали. Традиційно Україна відзначала День захисту прав дітей 1 червня, однак президент Володимир Зеленський вніс зміни до дати святкування.

Що відомо про нову дату Дня захисту дітей, читай далі у матеріалі.

День захисту дітей: нова дата

Згідно з указом №355 президента України Володимира Зеленського, з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, відтепер День захисту дітей Україна буде відзначати щорічно у Всесвітній день дитини.

Таким чином, святкування Дня захисту дітей перенеслося на 20 листопада.

Указ набуває чинності з 30 травня 2025 року.

Привітання на тему захисту прав дітей та ширі побажання найменшим українцям та українкам, можеш знайти за посиланням в нашому іншому матеріалі.

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