День защиты детей: когда отмечают, история и что известно о правах самых маленьких

День защиты детей — это праздник, символизирующий неоспоримую ценность и огромное значение детей в жизни общества. Он объединяет страны всего мира вокруг общей цели — обеспечить будущее детей, оберегать их права и способствовать их всестороннему развитию.

Когда День защиты детей 2025

День защиты детей — это международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. В 2025 году этот день приходится на воскресенье.

Однако президент Владимир Зеленский внес изменения в дату празднования. Украина будет отмечать праздник ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября.

История праздника

Впервые День защиты детей отметили в 1950 году в 51 стране мира. Его внедрение произошло по инициативе Совета Международной демократической федерации женщин в Париже с целью защиты детей, оставшихся без родителей и дома во время Второй мировой войны.

Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала эту инициативу, провозгласив защиту прав, жизни и здоровья детей важным направлением своей работы. Была также проговорена необходимость социальной защиты прав ребенка.

В Украине этот праздник начали отмечать с 1998 года по указу второго президента Леонида Кучмы.

Что известно о правах детей

Кстати, Международный день защиты детей — это не единственный праздник, посвященный детям и их правам. В некоторых странах 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Эту дату выбрали не случайно, и сейчас мы расскажем почему.

20 ноября 1959 года ООН выпустила Декларацию прав ребенка, которая провозглашала равенство прав детей в различных сферах: воспитание, образование, социальное обеспечение, физическое и духовное развитие, независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и прочего.

Через 30 лет, 20 ноября 1989 года, Генеральной ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ребенка, которая считается мировой конституцией для детей.

Украина ратифицировала конвенцию 27 сентября 1991 года. С тех пор этот документ является частью национального законодательства.

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