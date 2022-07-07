Навчайся швидко та весело! Як блогер Андрій Шимановський просуває українську мову у Tik Tok

Соціальна мережа Tik Tok зазнала швидкої популярності, крім розважальних відео українці використовують її, щоб просувати українську культуру чи ділитися корисними порадами.

Блогер Андрій Шимановський розповів, як йому вдається просувати українську мову в Tik Tok.

Хлопець зізнається, що спочатку соціальна мережа здалася йому несерйозною, проте він вивчив принципи її роботи та зрозумів, що може робити корисну справу. У форматі коротких відеороликів Андрій навчає підлітків, дорослих, усіх користувачів мережі Tik Tok правильній українській мові.

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Блогер розповів, що його дівчина допомагає йому у створенні контенту.

— Люди реагують на ролики чудово! Проте, коли я порушую питання нового правопису чи складніших правил, реакція може бути різною. Проте переважно, я отримаю позитивні коментарі, людям подобається навчатися у такому форматі, — розповідає Андрій Шимановський.

Про найпоширеніші помилки людей

Найпопулярнішими суржиками української мови є слова “да” й “нє”. Особливо, “да”, його дуже часто використовують, й викорінити його дуже складно, — каже Андрій.

За його словами також поширеними суржиками є “понімаю” та “канєшно”. А люди, які зараз намагаються перейти з російської на українську часто плутають українську літеру “и” з російською “и” (і).

Як підтримати людину, яка переходить на українську

— Передусім, я б не нав’язував людині свою допомогу, якщо вона її не потребує. Це може її образити, — каже Шимановський.

Він рекомендує просто спілкуватися попри помилки, яких припускається людина. Якщо людина просить допомоги — виправити та допомогти, якщо ні — просто спілкуватися.

Більша частина українці після повномасштабного вторгнення почала спілкуватися в побуті українською мовою. Раніше ми розповідали про прості правила, як комфортно перейти з російської на українську.

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