Когда нет сил — вдохновляйся киноисториями! Топ фильмов, снятых по реальным событиям

Бывает, что жизнь каждый день дает тебе таких пинков, что к концу дня не остается сил даже на привычные рутинные дела, не говоря уже о том, чтобы поднимать руки и бороться за свое место под солнцем дальше.

Мы знаем, что тебе знакомы такие ощущения, потому что и сами неоднократно сталкивались с такими же проблемами. Ты всегда имеешь право погрустить, но главное — суметь после небольшого перерыва расправить крылья и идти по своей тропе еще более упорно, чем раньше.

Иногда для этого требуется дополнительная мотивация. И тут на помощь придут фильмы, снятые на реальных событиях, которые на примере героев показывают: возможно все!

Целитель Адамс (1998)

Лента срежиссирована Томом Шадьяком. Киношный доктор Хантер Адамс попадает в психбольницу в состоянии глубокой депрессии. Но врачи не могут помочь ему, его спасают пациенты. Они заставляют его посмотреть на свою жизнь со стороны, взглянуть на нее со смехом. На собственном примере Адамс убеждается в том, что смех способен творить чудеса и исцелять.

Смех — лучшее лекарство, и в нескольких случаях ноу-хау Адамса действительно спасает людей.

Цветок пустыни (2009)

История Варис Дири — простой девочки-кочевницы из Сомали. В 13 лет она сбежала из семьи, добралась до Могадиша, а затем очутилась в Лондоне. Через несколько лет ей удалось стать одной из самых популярных моделей мира.

Варис не была первой темнокожей топ-моделью, но она стала первой женщиной, публично осудившей практику женского обрезания, избранной специальным послом ООН и создавшей фонд борьбы с FGM.

Этот фильм является квинтэссенцией о периоде эмансипации женщины. Сейчас Цветок пустыни актуален, как никогда.

1+1 (2011)

Без преувеличения культовый фильм режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — молодого жителя пригорода Дриса, только что освободившегося из тюрьмы.

Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидной коляске, Дриссу удается разбавить размеренную жизнь аристократа духом приключений.

Эта остросоциальная французская комедия показывает настоящий вкус жизни — единогласно сходятся зрители.

Социальная сеть (2010)

Фильм был создан лучшими американскими кинематографистами. Режиссером этой увлекательной биографической драмы стал Дэвид Финчер. Он экранизировал интереснейшую историю о самом молодом в мире миллиардере, который разбогател всего в 30 лет.

Фильм получил огромный успех, ведь человечеству всегда особенно интересно то, что касается денег и финансового успеха. Тем более, что это происходит не когда-то, а в наше время.

Картина достаточно динамична, довольно остроумные и интересные диалоги не дают оторваться от происходящего. В фильме речь пойдет о молодых людях, которые не упустили успех и поступили на учебу в Гарвардский университет, где не гуляли и развлекались, а все время уделяли только учебе.

Таков был Марк Цукерберг. В тот момент, когда его покинула любимая, он решил создать свой сайт, на котором начал обсуждать с сокурсниками взаимоотношения с противоположным полом.

Таким образом появилась знаменитая социальная сеть Facebook. Это и стало началом пути к богатству.

Тинейджер на миллиард (2011)

Это тайский биографический фильм, созданный Нада Бангкок. События фильма, основанного на реальной истории успеха молодого миллиардера, разворачиваются вокруг подростка по имени Топ, уже в юном возрасте обнаруживавшего задатки успешного предпринимателя.

Еще в 16 лет у него был довольно неплохой и стабильный доход от популярных онлайн-игр, и он даже мог похвастаться собственным автомобилем.

В 17 лет он решает сменить поле деятельности и начинает свой первый бизнес по продаже жареных каштанов. Однако это предприятие становится лишь небольшим этапом для становления одного из самых смелых бизнесменов в мире.

А недавно мы делали подборку культового украинского кино — не только об истории. Ищи в материале и смотри вечером украинское!

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