Постмодернистская сказка от Греты Гервиг: рецензия на фильм Барби

На этой неделе в украинский прокат выходит долгожданный фильм Греты Гервиг Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Кинокритик Кирилл Пищиков уже успел посмотреть фильм и считает, что это действительно гораздо сложнее кино, чем может показаться на первый взгляд.

Фильм открывается из оммажа к культовой ленте Стэнли Кубрика Космическая Одиссея 2001, но вместо черного монолита мы видим гигантскую Барби (Марго Робби), а вокруг нее сбегаются не обезьяны, а маленькие девочки с куклами.

Уже с этой сцены, которая была в одном из тизеров, становится понятно, насколько велики амбиции Греты Гервиг. Однако дальше зрителя переносят в сказочный Барбиленд, где Барби каждый день проживает свой самый лучший день. Сам Барбиленд представили как феминистскую утопию, где всем руководят женщины.

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Однако однажды героиня Марго Робби вдруг начинает думать о смерти, а идеальный день превращается в обычный. Чтобы вернуть свою идеальную жизнь, Барби отправляется в мир реальный, чтобы найти девочку, которая ней играется, ведь между ними существует связь. Однако на хвост героини Робби падает Кен (Райан Гослинг), а путешествие в реальный мир приведет к неожиданным последствиям.

Во времена, когда Голливуд застрял в бесконечных сиквелах/римейках/перезапусках, Барби действительно ощущается глотком свежего воздуха, хотя фильм также опирается на интеллектуальную собственность и наследие известнейшей куклы в истории, однако Грети Гервиг удалось подойти к этому фильму с необыкновенной креативностью и любовью.

Да, во многом ленту все еще можно считать типичным продуктом капитализма и одной огромной рекламой.

Однако американский режиссер все же не просто продвигает образ куклы Барби, но и в значительной степени переосмысливает его.

Так фильм показывает негативные последствия продажи куклы, такие как нереалистичные стандарты красоты или показательный консюмеризм, но также говорит о влиянии Барби в контексте репрезентации женщин, ведь именно эти куклы показывали женщин в различных ролях от Барби-врача до Барби-президента.

Единственное, что следует отметить — присутствие корпорации Mattel в сюжете ленты достаточно противоречиво. С одной стороны, фильм неплохо иронизирует над корпоративной историей, с другой — эта ирония слишком сладкая и комплиментарная, поэтому поверить в “великую миссию” корпорации Mattel довольно сложно, да и вообще ее присутствие в сюжете как будто лишнее.

Вероятно, Грета Гервиг, а также ее муж и соавтор сценария Ноа Баумбах это тоже понимали, и включили эту корпоративную историю минимально. Креативные супруги сфокусировали сюжет вокруг противостояния иллюзорного и реального миров. При чем можно найти много прочтений по этому сюжету.

К примеру, Барби — это достаточно четкая история о взрослении, и не зря внутренний конфликт героини Марго Робби начинается именно с момента, когда она начинает думать о смерти.

Этот момент символичен, ведь именно мысли о смерти являются признаком конца детства, когда каждый день воспринимается как идеальный, и даже если какие-то проблемы возникают, на следующий день они забываются. Но мысли о смерти заставляют Барби проснуться и почувствовать экзистенциальный ужас, а после этого каждый день никогда не может быть идеальным.

Это также ярко подчеркнуто во второстепенной сюжетной линии матери Петунии (Америка Феррера) и дочери Саши (Ариана Гринблатт) в реальном мире, где мать вспоминает счастливые моменты с дочерью, когда они играли с Барби, однако обычная женщина уже не может погрузиться в мир фантазий, вместо этого фантазирует о более реалистичной версии куклы: Барби с целлюлитом; Барби, думающей о смерти; Барби в депрессии и т.д.

Кроме этого, Барби — это, конечно, мощное феминистское высказывание. Здесь Грета Гервиг дает себе свободу и довольно креативно высмеивает патриархальные установки. Чего стоит сцена, где Петуния издает здоровенный монолог парадоксов, с которыми женщины сталкиваются в реальной жизни, который порождает когнитивный диссонанс у всех Барби и становится важным двигателем сюжета.

Не столь важной с точки зрения посыла, но важной для юмора становится роль Кена — не хочется спойлерить, что именно происходит с героем Гослинга, однако это действительно смешная сюжетная арка, которая в финале даже приобретает трагические ноты.

Ну и, конечно, противостояние иллюзорного и реального миров является ключевым, причем именно в нем Гервиг не дает однозначной оценки. Так ли уж идеальный Барбиленд? Или это просто очередная разновидность Матрицы, утопическое место, которое на самом деле никак не готовит девушек к реальной жизни — этакий инфантильный пузырь, выход из которого причиняет множество травм.

Или наоборот Барбиленд — это утопия, к которой нужно двигаться, ведь в реальности доминирование мужчин порождает не менее причудливый и жестокий мир. Кажется, что правда где-то посередине, но фильм так или иначе не склоняется полностью на какую-то сторону.

Несмотря на все контексты и возможности для трактовки, Барби — это еще и по-настоящему постмодернистское кино, ведь переплетает в себе множество разнообразных сюжетов и жанров: Волшебник Страны Оз, Матрица, мюзиклы, взросление, сепарация, поиск себя и многое другое.

Благодаря этому лента Гервиг становится великолепным кино для многократного просмотра, потому что с первого раза уловить все отсылки и шутки достаточно сложно.

Однако это все еще не идеальное кино. Несмотря на довольно простой сюжет, Грета Гервиг поднимает много морально-нравственных вопросов: и о патриархате, и о взрослении, и о поиске себя, и о зависимости, и об инфантильности, и о корпоративной жажде. К сожалению, такое количество вопросов и нравственных выводов перегружают фильм. Барби точно бы выиграла, если бы Гервиг сосредоточилась на двух-трех темах вместо того, чтобы охватить все.

Но разрушает ли это ленту? Вовсе нет. Барби — все еще прекрасное летнее кино с кучей шуток, хорошими музыкальными номерами, непревзойденной Марго Робби и смешным Райаном Гослингом. И, несмотря на кучу смыслов, которые заложены в этот фильм, на самом деле им можно насладиться даже если полностью выключить голову. Но лучше все-таки не выключать.

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