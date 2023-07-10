Попкорн, билеты и 3D-очки наготове! Самые ожидаемые кинопремьеры июля, которые заслуживают твоих свободных часов

Эй! Запасайся попкорном и ищи свободные часы, а то и дни, ведь июль богат премьерами фильмов! Во втором месяце лета мы увидим самое большое кинопротивостояние: Барби против Оппенгеймера. Оба фильма выходят в прокат в один день, имеют блестящий актерский состав, режиссеров и ожидания миллионов фанатов.

Но в июле на экране выходят и другие достойные внимания фильмы. Мы расскажем о премьерах фильмов в июле 2023 года.

Кинопремьеры июля 2023

Астрал: Красная дверь (Insidious: The Red Door)

Этот фильм для тех, кто любит пощекотать себе нервы. Новинка в жанре хоррора и пятая часть франшизы Джеймса Вана и Ли Воннелла.

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Первые две части цикла Астрал рассказывали о семье Джоша и Рена и Ламберт, чей сын контактировал с потусторонними силами. Затем следовали два приквела без главных героев, но наконец-то в пятой части мы увидим их возвращение. Итак, если ты любишь смотреть фильмы ужасов, можешь выделить несколько часов для этой ленты.

Премьера Астрал: Красная дверь — 5 июля 2023 года.

Check-in в беду (Joy Ride)

На церемонии вручения премии Оскар-2023 фильм Все везде и сразу имел немало номинаций и получил наибольшее количество наград. Актриса Стефани Сюй, которая была номинирована на Оскар за роль в фильме Все везде и сразу, возвращается на большой экран в чудаковатой комедии. Режиссером фильма стала Адель Лим.

По сюжету, компания подруг едет в Китай. Одна из них едет по делам, но встреча заканчивается катастрофически. Она решает выполнить другую миссию — найти свою мать.

Критики отмечают, что картина получилась довольно смешной и предсказывают успех.

Премьера Check-in в беду — 6 июля 2023 года.

Миссия невыполнима — Расплата. Часть первая (Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One)

“Невозможно” — подумали все фанаты, когда узнали о выходе новой части легендарной франшизы с Томом Крузом. Актер уже более 20 лет играет шпиона, выполняющего сверхсложные задания.

В июле 2023 года на экраны выходит седьмая приключенческая лента. В фильме мы увидим, как легендарный Итан Гант (Том Круз) и его надежная группа тайных агентов путешествуют по миру и узнают о новом смертоносном оружии. И что же дальше по сюжету? Узнать можно во время просмотра, но профессиональные и увлекательные сцены драк, качественные спецэффекты и актерская игра — гарантированы.

За годы съемок во франшизе Круз выполнял множество безумных трюков, эта часть — не исключение.

На этот раз актер едет по мотоциклу со скалы в Норвегии и падает с высоты 4000 футов, ожидая, пока раскроется его парашют.

Премьера Миссия невозможна — Расплата. Часть первая — 12 июля 2023 года.

Клуб Чудес (The Miracle Club)

Сюжет этой киноленты переносит нас в 1967 и показывает путешествие двух подруг. Жительницы Дублина, представительницы рабочего класса поют на местном конкурсе талантов и выиграют путешествие во Францию. По дороге, в автобусе, они встречают когда-то близкую подругу, которая последние 40 лет живет в США.

Несмотря на то, что лента в жанре комедии, она довольно трогательна. Режиссеру Таддеусу О’Салливану удалось показать, как героини противостоят друг другу, а потом понимают, что чудо, которое они так стремились обрести, всегда было с ними — в их дружбе.

Премьера фильма Клуб чудес — 14 июля 2023 года.

Малыми шагами мы подошли к главному противостоянию, премьеры двух следующих фильмов состоятся 20 июля 2023 года.

Барби (Barbie)

Наверное, только человек, вообще не сидящий в интернете, не слышал об этом фильме. Любимая кукла миллионов девочек оживет на экране и расскажет свою историю.

Главная актриса, сыгравшая Барби, Марго Робби также выступила продюсером фильма. Она пригласила к написанию сценария и режиссуре фильма Грету Гервиг. Соавтором и партнером Герты стал Ноа Баумбах.

Лента в жанре комедии. На экране мы увидим идеальную розовую пластиковую страну, где живут десятки Барби и Кенов. Но главные Барби (Марго Робби) и Кен (Райан Гослинг) отправятся за пределы этой страны и окажутся в реальном мире. Что ждет героев, можно увидеть уже совсем скоро в кинотеатрах.

Оппенгеймер (Oppenheimer)

Совершенно противоположная кинолента к предыдущей. Это первый байопик Кристофера Нолана, режиссер давно увлекается научными достижениями, и его работы, такие как Тенет, Интерстеллар и Начало, получились, хоть и несколько сложными для восприятия, но интересными, и получали множество положительных отзывов и до сих пор считаются одними из лучших фильмов.

Оппенгеймер расскажет о реальном человеке — Роберте Оппенгеймере, которого сыграл Киллиан Мерфи. Он физик-теоретик, который помог разработать первое ядерное оружие.

К Киллиану присоединились такие актеры как Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Флоренс Пью. Это уже может свидетельствовать о высоком качестве актерской игры в картине.

Как разрабатывалось первое в мире ядерное оружие, можно увидеть через несколько недель в кинотеатрах.

Они клонировали Тайрона (They Cloned Tyrone)

По сюжету этого фильма, три героя обнаруживают секретную лабораторию под маленьким магазином, где ученые проводят эксперименты по клонированию.

Картина является грандиозной данью фильмам блексплоитейшн 1970-х годов, то есть эксплуатации актеров-афроамериканцев. Поэтому главные герои не имеют статуса уважаемых граждан, а являются торговцем наркотиками, сутенером и секс-работницей.

Этот фильм выйдет на платформе Netflix 21 июля 2023 года.

Поговори со мной (Talk to Me)

Лента рассказывает о молодой Мие, которая оплакивает потерю матери. Чтобы поднять настроение, она идет на вечеринку, где развлекаются, общаясь с духами умерших.

Мия очень сильно хочет воссоединиться со своей матерью, поэтому продолжает играть в игру еще долго после того, как она начинает впускать злых духов в мир людей.

В этом фильме ужасов есть жуткие существа, кровь и эффекты, которые вызывают мурашки по коже. Если хочется острых ощущений от просмотра кино, можешь выбрать Поговори со мной. Премьера — 26 июля 2023 года.

Если ты не любитель посещать кинотеатры, предлагаем ознакомиться с подборкой популярных сериалов на Netflix. Хватит не на один вечер и не нужно выходить из дома.

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Главное фото: IMDb и скриншот из трейлера фильма Оппенгеймер