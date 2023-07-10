Попкорн, билеты и 3D-очки наготове! Самые ожидаемые кинопремьеры июля, которые заслуживают твоих свободных часов

Эй! Запасайся попкорном и ищи свободные часы, а то и дни, ведь июль богат премьерами фильмов! Во втором месяце лета мы увидим самое большое кинопротивостояние: Барби против Оппенгеймера. Оба фильма выходят в прокат в один день, имеют блестящий актерский состав, режиссеров и ожидания миллионов фанатов.
Но в июле на экране выходят и другие достойные внимания фильмы. Мы расскажем о премьерах фильмов в июле 2023 года.
Этот фильм для тех, кто любит пощекотать себе нервы. Новинка в жанре хоррора и пятая часть франшизы Джеймса Вана и Ли Воннелла.
Первые две части цикла Астрал рассказывали о семье Джоша и Рена и Ламберт, чей сын контактировал с потусторонними силами. Затем следовали два приквела без главных героев, но наконец-то в пятой части мы увидим их возвращение. Итак, если ты любишь смотреть фильмы ужасов, можешь выделить несколько часов для этой ленты.
Премьера Астрал: Красная дверь — 5 июля 2023 года.
На церемонии вручения премии Оскар-2023 фильм Все везде и сразу имел немало номинаций и получил наибольшее количество наград. Актриса Стефани Сюй, которая была номинирована на Оскар за роль в фильме Все везде и сразу, возвращается на большой экран в чудаковатой комедии. Режиссером фильма стала Адель Лим.
По сюжету, компания подруг едет в Китай. Одна из них едет по делам, но встреча заканчивается катастрофически. Она решает выполнить другую миссию — найти свою мать.
Критики отмечают, что картина получилась довольно смешной и предсказывают успех.
Критики отмечают, что картина получилась довольно смешной и предсказывают успех.
Премьера Check-in в беду — 6 июля 2023 года.
“Невозможно” — подумали все фанаты, когда узнали о выходе новой части легендарной франшизы с Томом Крузом. Актер уже более 20 лет играет шпиона, выполняющего сверхсложные задания.
В июле 2023 года на экраны выходит седьмая приключенческая лента. В фильме мы увидим, как легендарный Итан Гант (Том Круз) и его надежная группа тайных агентов путешествуют по миру и узнают о новом смертоносном оружии. И что же дальше по сюжету? Узнать можно во время просмотра, но профессиональные и увлекательные сцены драк, качественные спецэффекты и актерская игра — гарантированы.
За годы съемок во франшизе Круз выполнял множество безумных трюков, эта часть — не исключение.
На этот раз актер едет по мотоциклу со скалы в Норвегии и падает с высоты 4000 футов, ожидая, пока раскроется его парашют.
На этот раз актер едет по мотоциклу со скалы в Норвегии и падает с высоты 4000 футов, ожидая, пока раскроется его парашют.
Премьера Миссия невозможна — Расплата. Часть первая — 12 июля 2023 года.
Сюжет этой киноленты переносит нас в 1967 и показывает путешествие двух подруг. Жительницы Дублина, представительницы рабочего класса поют на местном конкурсе талантов и выиграют путешествие во Францию. По дороге, в автобусе, они встречают когда-то близкую подругу, которая последние 40 лет живет в США.
Несмотря на то, что лента в жанре комедии, она довольно трогательна. Режиссеру Таддеусу О’Салливану удалось показать, как героини противостоят друг другу, а потом понимают, что чудо, которое они так стремились обрести, всегда было с ними — в их дружбе.
Премьера фильма Клуб чудес — 14 июля 2023 года.
Малыми шагами мы подошли к главному противостоянию, премьеры двух следующих фильмов состоятся 20 июля 2023 года.
Наверное, только человек, вообще не сидящий в интернете, не слышал об этом фильме. Любимая кукла миллионов девочек оживет на экране и расскажет свою историю.
Главная актриса, сыгравшая Барби, Марго Робби также выступила продюсером фильма. Она пригласила к написанию сценария и режиссуре фильма Грету Гервиг. Соавтором и партнером Герты стал Ноа Баумбах.
Лента в жанре комедии. На экране мы увидим идеальную розовую пластиковую страну, где живут десятки Барби и Кенов. Но главные Барби (Марго Робби) и Кен (Райан Гослинг) отправятся за пределы этой страны и окажутся в реальном мире. Что ждет героев, можно увидеть уже совсем скоро в кинотеатрах.
Совершенно противоположная кинолента к предыдущей. Это первый байопик Кристофера Нолана, режиссер давно увлекается научными достижениями, и его работы, такие как Тенет, Интерстеллар и Начало, получились, хоть и несколько сложными для восприятия, но интересными, и получали множество положительных отзывов и до сих пор считаются одними из лучших фильмов.
Оппенгеймер расскажет о реальном человеке — Роберте Оппенгеймере, которого сыграл Киллиан Мерфи. Он физик-теоретик, который помог разработать первое ядерное оружие.
Оппенгеймер расскажет о реальном человеке — Роберте Оппенгеймере, которого сыграл Киллиан Мерфи. Он физик-теоретик, который помог разработать первое ядерное оружие.
К Киллиану присоединились такие актеры как Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Флоренс Пью. Это уже может свидетельствовать о высоком качестве актерской игры в картине.
Как разрабатывалось первое в мире ядерное оружие, можно увидеть через несколько недель в кинотеатрах.
По сюжету этого фильма, три героя обнаруживают секретную лабораторию под маленьким магазином, где ученые проводят эксперименты по клонированию.
Картина является грандиозной данью фильмам блексплоитейшн 1970-х годов, то есть эксплуатации актеров-афроамериканцев. Поэтому главные герои не имеют статуса уважаемых граждан, а являются торговцем наркотиками, сутенером и секс-работницей.
Этот фильм выйдет на платформе Netflix 21 июля 2023 года.
Лента рассказывает о молодой Мие, которая оплакивает потерю матери. Чтобы поднять настроение, она идет на вечеринку, где развлекаются, общаясь с духами умерших.
Мия очень сильно хочет воссоединиться со своей матерью, поэтому продолжает играть в игру еще долго после того, как она начинает впускать злых духов в мир людей.
Мия очень сильно хочет воссоединиться со своей матерью, поэтому продолжает играть в игру еще долго после того, как она начинает впускать злых духов в мир людей.
В этом фильме ужасов есть жуткие существа, кровь и эффекты, которые вызывают мурашки по коже. Если хочется острых ощущений от просмотра кино, можешь выбрать Поговори со мной. Премьера — 26 июля 2023 года.
Если ты не любитель посещать кинотеатры, предлагаем ознакомиться с подборкой популярных сериалов на Netflix. Хватит не на один вечер и не нужно выходить из дома.
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Главное фото: IMDb и скриншот из трейлера фильма Оппенгеймер