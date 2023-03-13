Оскар 2023: усі переможці кінопремії (Список)

95-а церемонія нагородження премії Оскар 2023 відбулася в театрі Долбі (Dolby) у Лос-Анджелесі. Серед переможців у 23 категоріях, найбільше статуеток — сім, здобула стрічка Все завжди й водночас, режисерами якої є Деніел Кван та Деніел Шайнерт. Найбільше номінацій – 11 – було у цієї стрічки, по дев’ять номінацій у На Західному фронті без змін та Банші Інішерина (режисер Мартін Макдонах).

Ми зібрали для тебе список усіх переможців премії Оскар 2023.

Оскар 2023 – усі переможці

Найкращий мультфільм : Піноккіо Ґільєрмо дель Торо;

: Піноккіо Ґільєрмо дель Торо; Найкращий актор другого плану : Джонатан Ке Кван (Все завжди і водночас);

Найкраща акторка другого плану : Джеймі Лі Кертіс (Все завжди і водночас);

Найкращий документальний фільм : Навальний;

Найкраща операторська робота : Джеймс Френд (На Західному фронті без змін);

Найкращий ігровий короткометражний фільм : Ірландське прощання;

Найкращий грим та зачіски : Кит (Едріан Моро, Джуді Чін, Енн Марі Бредлі);

Дизайн костюмів : Рут Картер (Чорна пантера: Ваканда назавжди);

Найкращий міжнародний художній фільм : На Західному фронті без змін;

Найкращий документальний короткометражний фільм : Заклиначі слонів;

Найкращий анімаційний короткометражний фільм : Хлопчик, кріт, лисиця і кінь;

Найкраща робота художника-постановника : На Західному фронті без змін;

Найкраща музика до фільму : Фолькер Бертельманн (На Західному фронті без змін);

Найкращі візуальні ефекти : Аватар: Шлях води;

Найкращий оригінальний сценарій : Все завжди і водночас;

Найкращий адаптований сценарій : Говорять жінки;

Найкращий звук : Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор (Топ Ган: Меверік);

Найкраща пісня до фільму : музика Кіравані та слова Чандрабоза – саундтрек Naatu Naatu (RRR);

Найкращий монтаж : Пол Роджерс (Все завжди і водночас);

Найкраща режисерська робота Ден Кван і Деніел Шайнерт (Все завжди і водночас);

Найкраща чоловіча роль Брендан Фрейзер (Кит);

Найкраща жіноча роль Мішель Єо (Все завжди і водночас);

Найкращий фільм : Ден Кван і Деніел Шайнерт, Джонатан Ван ( Все завжди і водночас ).

Що ж, Оскар — це найбільш престижна кінонагорода, яка вручається щорічно Американською академією кіно мистецтва і науки. Одним з цікавих фактів про переможців премії Оскар є те, що кілька акторів та актрис протягом своїх кар’єр були номіновані на Оскар понад 10 разів, але не отримали жодної нагороди.

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Тож пропонуємо тобі згадати, які актори досі не мають Оскара. Сподіваємось, когось з цього списку ми побачимо серед переможців наступного року.

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