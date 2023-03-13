Оскар 2023: усі переможці кінопремії (Список)

95-а церемонія нагородження премії Оскар 2023 відбулася в театрі Долбі (Dolby) у Лос-Анджелесі. Серед переможців у 23 категоріях, найбільше статуеток — сім, здобула стрічка Все завжди й водночас, режисерами якої є Деніел Кван та Деніел Шайнерт. Найбільше номінацій – 11 – було у цієї стрічки, по дев’ять номінацій у На Західному фронті без змін та Банші Інішерина (режисер Мартін Макдонах).
Ми зібрали для тебе список усіх переможців премії Оскар 2023.
Що ж, Оскар — це найбільш престижна кінонагорода, яка вручається щорічно Американською академією кіно мистецтва і науки. Одним з цікавих фактів про переможців премії Оскар є те, що кілька акторів та актрис протягом своїх кар’єр були номіновані на Оскар понад 10 разів, але не отримали жодної нагороди.
Тож пропонуємо тобі згадати, які актори досі не мають Оскара. Сподіваємось, когось з цього списку ми побачимо серед переможців наступного року.
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