Стильні, елегантні, яскраві та стримані: якими нарядами дивували зірки на Оскар-2023

Церемонія вручення премії Оскар — це важлива подія не тільки для світу кіно, а й моди. Щороку зірки на червоній доріжці премії дивують фанатів своїми образами. Хто віддає перевагу перевіреній класиці, а хтось експериментує з сучасними трендами. Ми зібрали для тебе найкращі наряди зірок на Оскар-2023.
Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.
Номінантка на премію Оскар за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Банші Інішерина Керрі Кондон одягла на червону доріжку жовту сукню з відкритим верхом. Сама акторка у коментарі на червоній доріжці сказала, що її героїня зростала у жовтій кімнаті, тому, певним чином, це відсилання до її фільму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cinema World (@cinemaworldmx)
Публикация от Cinema World (@cinemaworldmx)
Ще одна номінантка у категорії Найкраща жіноча роль другого плану Анджела Бассет одягнула на премію яскраву фіолетову сукню, яка має фасон рибки. Є акцент також на плечах, а шию акторки прикрасило кольє у вигляді змії.
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Публикация от Azteca 7 (@aztecasiete)
Американська акторка Еллісон Вільямс, відома за фільмами М3ГАН, Пастка, Лінія горизонту, віддала перевагу ніжній романтичній рожевій сукні. На бежевому тлі вишиті квіти, прикрашені блискітками. Образ вийшов доволі витонченим та жіночним.
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Публикация от Polls about Fashion (@polls.about.fashion)
Молода англійська акторка Флоренс П’ю продовжує дивувати своїми образами на різних преміях. На червону доріжку премії Оскар вона одягла білу довгу сукню з розрізом та бантом на грудях. Під сукнею є чорний комбінезон, який додає акценту образу та зручності для пересування. Флоренс П’ю — одна з акторок, яка представляла номінації на Оскар-2023.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от florence pugh (@florenceppugh)
Публикация от florence pugh (@florenceppugh)
Номінантка на премію Оскар-2023 за кращу жіночу роль Анна де Армас віддала перевагу стримані сукні пастельного кольору, яка має фасон рибка. Сукня прикрашена блискучими каменями та бісером. Образ вийшов доволі ніжний та стриманий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CINEMA DREAM ™ (@cinema_dream)
Публикация от CINEMA DREAM ™ (@cinema_dream)
Софія Карсон, відома за серією фільмів Спадкоємці та Пурпурові серця, одягла на червону доріжку Оскар-2023 сукню, дуже подібну до весільної. Контрастним яскравим акцентом стало кольє з ізумрудами на шиї акторки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @fashionspaceofficial
Публикация от @fashionspaceofficial
Чоловіки теж причепурилися для церемонії вручення премії Оскар. Актор Педро Паскаль, який зараз на піку популярності завдяки серіалу Останній із нас. Він віддав перевагу класичному смокінгу. А Сальма Хаєк одягла яскраву блискучу сукню мідного кольору.
Pedro Pascal and Salma Hayek at the #Oscars pic.twitter.com/bXJldUGiNV— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 12, 2023
Pedro Pascal and Salma Hayek at the #Oscars pic.twitter.com/bXJldUGiNV
Номінантка на кращу жіночу роль Кейт Бланшет вибрала стриманий наряд для церемонії вручення Оскар. Чорна шовкова спідниця та темно синя блуза, яка хвилями збирається на талії та підкреслює її.
Best Actress nominee Cate Blanchett stuns the #Oscars. https://t.co/ESbPYqrmQc pic.twitter.com/j03KxzgsgV— Variety (@Variety) March 12, 2023
Best Actress nominee Cate Blanchett stuns the #Oscars. https://t.co/ESbPYqrmQc pic.twitter.com/j03KxzgsgV
Ікона стилю Зендея теж обрала на 95-ту церемонію вручення Оскар ніжний та витончений образ. Ніжно-рожева шовкова сукня з високим вирізом для ноги та акцентними рукавами заворожує. Акторка також одягла ніжні прикраси як на шию, так і на руки. Гармонійно доповнив образ ніжний макіяж та зібрана зачіска.
Zendaya at the 2023 #Oscars pic.twitter.com/jAhX6MZk8I— Film Updates @ The Oscars (@dayasdear) March 12, 2023
Zendaya at the 2023 #Oscars pic.twitter.com/jAhX6MZk8I
Номінант на кращу чоловічу роль Брендан Фрейзер вдягнув на премію Оскар класичний смокінг з краваткою-метеликом. Аксесуарами стали окуляри та годинник.
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Публикация от Ghost Geek ????️ (@the_ghostgeek)
Співачка Леді Гага залишалася віддана своєму екстравагантному стилю. Вона обрала чорну готичну сукню з корсетом та конусною спідницею.
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Публикация от P͙a͙t͙r͙i͙z͙i͙a͙ L͙o͙u͙ (@patrizia_lou)
Улюбленець мільйонів Двейн Джонсон одягнув на червону доріжку Оскар-2023 піджак кольору рожевого золота з прикрасою квіткою та чорні класичні штани.
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Публикация от Soy Trendy Blog (@soytrendyblog)
Популярна акторка Елізабет Олсен одягнула сміливу чорну блискучу сукню з відкритою спиною та глибоким декольте.
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Публикация от Book Business Art Fashion (@bbafmagazine)
Ще один актор, який віддав перевагу строгій класиці — Ендрю Гарфілд.
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Публикация от 1stCinema (@cinsonest)
Вагітна Ріанна продовжує нас дивувати. Вона одягнула чорну приталену сукню зі шкіряними елементами та розрізами на стегнах.
Лауреатка тогорічного Оскара Джессіка Честейн віддала перевагу сірій сукні з чорним акцентом на грудях та шлейфом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от style and haute couture (@style_and_haute_couture)
Публикация от style and haute couture (@style_and_haute_couture)
Модель та акторка Кара Делевінь змогла прикувати тисячі поглядів своєю яскравою червоною сукнею з акцентом на одне плече та високим вирізом для ноги.
Голлівудські актори вражали своїми образами на премії Оскар-2023. Якщо ти теж хочеш мати стильний вигляд цієї весни, радимо почитати про антитренди весни-2023.
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