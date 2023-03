Стильні, елегантні, яскраві та стримані: якими нарядами дивували зірки на Оскар-2023

Церемонія вручення премії Оскар — це важлива подія не тільки для світу кіно, а й моди. Щороку зірки на червоній доріжці премії дивують фанатів своїми образами. Хто віддає перевагу перевіреній класиці, а хтось експериментує з сучасними трендами. Ми зібрали для тебе найкращі наряди зірок на Оскар-2023.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

Номінантка на премію Оскар за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Банші Інішерина Керрі Кондон одягла на червону доріжку жовту сукню з відкритим верхом. Сама акторка у коментарі на червоній доріжці сказала, що її героїня зростала у жовтій кімнаті, тому, певним чином, це відсилання до її фільму.

Ще одна номінантка у категорії Найкраща жіноча роль другого плану Анджела Бассет одягнула на премію яскраву фіолетову сукню, яка має фасон рибки. Є акцент також на плечах, а шию акторки прикрасило кольє у вигляді змії.

Американська акторка Еллісон Вільямс, відома за фільмами М3ГАН, Пастка, Лінія горизонту, віддала перевагу ніжній романтичній рожевій сукні. На бежевому тлі вишиті квіти, прикрашені блискітками. Образ вийшов доволі витонченим та жіночним.

Молода англійська акторка Флоренс П’ю продовжує дивувати своїми образами на різних преміях. На червону доріжку премії Оскар вона одягла білу довгу сукню з розрізом та бантом на грудях. Під сукнею є чорний комбінезон, який додає акценту образу та зручності для пересування. Флоренс П’ю — одна з акторок, яка представляла номінації на Оскар-2023.

Номінантка на премію Оскар-2023 за кращу жіночу роль Анна де Армас віддала перевагу стримані сукні пастельного кольору, яка має фасон рибка. Сукня прикрашена блискучими каменями та бісером. Образ вийшов доволі ніжний та стриманий.

Софія Карсон, відома за серією фільмів Спадкоємці та Пурпурові серця, одягла на червону доріжку Оскар-2023 сукню, дуже подібну до весільної. Контрастним яскравим акцентом стало кольє з ізумрудами на шиї акторки.

Чоловіки теж причепурилися для церемонії вручення премії Оскар. Актор Педро Паскаль, який зараз на піку популярності завдяки серіалу Останній із нас. Він віддав перевагу класичному смокінгу. А Сальма Хаєк одягла яскраву блискучу сукню мідного кольору.

