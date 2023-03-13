Стильні, елегантні, яскраві та стримані: якими нарядами дивували зірки на Оскар-2023

Церемонія вручення премії Оскар — це важлива подія не тільки для світу кіно, а й моди. Щороку зірки на червоній доріжці премії дивують фанатів своїми образами. Хто віддає перевагу перевіреній класиці, а хтось експериментує з сучасними трендами. Ми зібрали для тебе найкращі наряди зірок на Оскар-2023.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

Найкращі наряди зірок на червоній доріжці Оскар-2023

Номінантка на премію Оскар за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Банші Інішерина Керрі Кондон одягла на червону доріжку жовту сукню з відкритим верхом. Сама акторка у коментарі на червоній доріжці сказала, що її героїня зростала у жовтій кімнаті, тому, певним чином, це відсилання до її фільму.

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Ще одна номінантка у категорії Найкраща жіноча роль другого плану Анджела Бассет одягнула на премію яскраву фіолетову сукню, яка має фасон рибки. Є акцент також на плечах, а шию акторки прикрасило кольє у вигляді змії.

Американська акторка Еллісон Вільямс, відома за фільмами М3ГАН, Пастка, Лінія горизонту, віддала перевагу ніжній романтичній рожевій сукні. На бежевому тлі вишиті квіти, прикрашені блискітками. Образ вийшов доволі витонченим та жіночним.

Молода англійська акторка Флоренс П’ю продовжує дивувати своїми образами на різних преміях. На червону доріжку премії Оскар вона одягла білу довгу сукню з розрізом та бантом на грудях. Під сукнею є чорний комбінезон, який додає акценту образу та зручності для пересування. Флоренс П’ю — одна з акторок, яка представляла номінації на Оскар-2023.

Номінантка на премію Оскар-2023 за кращу жіночу роль Анна де Армас віддала перевагу стримані сукні пастельного кольору, яка має фасон рибка. Сукня прикрашена блискучими каменями та бісером. Образ вийшов доволі ніжний та стриманий.

Софія Карсон, відома за серією фільмів Спадкоємці та Пурпурові серця, одягла на червону доріжку Оскар-2023 сукню, дуже подібну до весільної. Контрастним яскравим акцентом стало кольє з ізумрудами на шиї акторки.

Чоловіки теж причепурилися для церемонії вручення премії Оскар. Актор Педро Паскаль, який зараз на піку популярності завдяки серіалу Останній із нас. Він віддав перевагу класичному смокінгу. А Сальма Хаєк одягла яскраву блискучу сукню мідного кольору.

Pedro Pascal and Salma Hayek at the #Oscars pic.twitter.com/bXJldUGiNV — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 12, 2023

Номінантка на кращу жіночу роль Кейт Бланшет вибрала стриманий наряд для церемонії вручення Оскар. Чорна шовкова спідниця та темно синя блуза, яка хвилями збирається на талії та підкреслює її.

Ікона стилю Зендея теж обрала на 95-ту церемонію вручення Оскар ніжний та витончений образ. Ніжно-рожева шовкова сукня з високим вирізом для ноги та акцентними рукавами заворожує. Акторка також одягла ніжні прикраси як на шию, так і на руки. Гармонійно доповнив образ ніжний макіяж та зібрана зачіска.

Zendaya at the 2023 #Oscars pic.twitter.com/jAhX6MZk8I — Film Updates @ The Oscars (@dayasdear) March 12, 2023

Номінант на кращу чоловічу роль Брендан Фрейзер вдягнув на премію Оскар класичний смокінг з краваткою-метеликом. Аксесуарами стали окуляри та годинник.

Співачка Леді Гага залишалася віддана своєму екстравагантному стилю. Вона обрала чорну готичну сукню з корсетом та конусною спідницею.

Улюбленець мільйонів Двейн Джонсон одягнув на червону доріжку Оскар-2023 піджак кольору рожевого золота з прикрасою квіткою та чорні класичні штани.

Популярна акторка Елізабет Олсен одягнула сміливу чорну блискучу сукню з відкритою спиною та глибоким декольте.

Ще один актор, який віддав перевагу строгій класиці — Ендрю Гарфілд.

Вагітна Ріанна продовжує нас дивувати. Вона одягнула чорну приталену сукню зі шкіряними елементами та розрізами на стегнах.

Лауреатка тогорічного Оскара Джессіка Честейн віддала перевагу сірій сукні з чорним акцентом на грудях та шлейфом.

Модель та акторка Кара Делевінь змогла прикувати тисячі поглядів своєю яскравою червоною сукнею з акцентом на одне плече та високим вирізом для ноги.

Голлівудські актори вражали своїми образами на премії Оскар-2023. Якщо ти теж хочеш мати стильний вигляд цієї весни, радимо почитати про антитренди весни-2023.

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