Стильные, элегантные, яркие и сдержанные: какими нарядами удивляли звезды на Оскар-2023

Церемония вручения премии Оскар — это важное событие не только для мира кино, но и моды. Каждый год звезды на красной дорожке премии удивляют фанатов своими образами. Кто-то предпочитает проверенную классику, а кто-то экспериментирует с современными трендами. Мы собрали для тебя самые лучшие наряды звезд на Оскар-2023.

Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.

Номинантка на премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана в фильме Банши Инишерина Кэрри Кондон надела на красную дорожку желтое платье с открытым верхом. Сама актриса в комментарии на красной дорожке сказала, что ее героиня росла в желтой комнате, поэтому определенным образом это отсылка к ее фильму.

Еще одна номинантка в категории Лучшая женская роль второго плана Анджела Бассет надела на премию яркое фиолетовое платье, имеющее фасон рыбки. Есть акцент также на плечах, а шею актрисы украсило колье в виде змеи.

Американская актриса Эллисон Уильямс, известная по фильмам М3ГАН, Ловушка, Линия горизонта, предпочла нежное романтичное розовое платье. На бежевом фоне вышитые цветы, украшенные блестками. Образ получился изящным и женственным.

Молодая английская актриса Флоренс Пью продолжает удивлять своими образами на разных премиях. На красную дорожку премии Оскар она надела белое длинное платье с разрезом и бантом на груди. Под платьем есть черный комбинезон, который придает акцент образу и удобство для передвижения. Флоренс Пью — одна из актрис, представлявшая номинации на Оскар-2023.

Номинантка на премию Оскар-2023 за лучшую женскую роль Анна де Армас предпочла сдержанное платье пастельного цвета, которое имеет фасон рыбки. Платье украшено блестящими камнями и бисером. Образ получился довольно нежный и сдержанный.

София Карсон, известная по серии фильмов Наследники и Пурпурные сердца, надела на красную дорожку Оскар-2023 платье, очень похожее на свадебное. Контрастным ярким акцентом стало колье с изумрудами на шее актрисы.

Мужчины тоже принарядились для церемонии вручения премии Оскар. Актер Педро Паскаль, который сейчас на пике популярности благодаря сериалу Последний из нас. Он предпочел классический смокинг. А Сальма Хайек одела яркое блестящее платье медного цвета.

Pedro Pascal and Salma Hayek at the #Oscars pic.twitter.com/bXJldUGiNV