Босоножки 2025: на что обратить внимание при выборе обуви

Летом мы выбираем что-то легкое из обуви. Ведь важно, чтобы в жару ножки “дышали”, тогда они не будут потеть и есть меньший риск развития грибковых инфекций. Но нам хочется выбирать не только комфорт, но и стиль. Поэтому читай в материале о босоножках 2025. Узнай, какие модели и принты в тренде этого сезона

Модные босоножки 2025

Металлик и блеск

Сейчас металлик популярен в любом проявлении. Есть металлические сумки, купальники, аксессуары и даже босоножки. Такая обувь придает образу современности и элегантности. Она идеально подходит для вечерних выходов и праздничных событий.

Асимметричные детали

Асимметрия — еще один тренд сезона. Модели с нестандартными вырезами и лямками придают оригинальность и подчеркивают индивидуальный стиль.

Яркие принты

Босоножки с насыщенными цветами и узорами станут упором в вашем летнем образе. Сейчас также большой акцент на босоножки темно-вишневого цвета.

Прозрачные элементы

Модели с прозрачными каблуками или вставками придают легкость и изящество. Они создают эффект голой ножки, которая имеет очень интересный и свежий вид.

Массивные каблуки

Модели на стойком каблуке сочетают удобство и стиль, подходят как для дневных, так и вечерних образов.

Цветочные мотивы

Обувь с цветочным принтом придают романтичности и женственности. Имеют нестандартный вид. Да, возможно, эта обувь не на каждый день. Но оно придает романтичность и праздничность образу.

Анималистический принт

Такой принт уже несколько сезонов держится в трендах. Мы видим и одежду, и украшения, и сумки с таким принтом, поэтому обувь не исключение. Весьма популярен принт зебры, змеи и леопарда.

Рыболовные сандалии

Нестандартное решение для храбрецов. Может быть, не всем понравится, но такие модели были на модных подиумах в этом году. Рыболовные сандалии появились у Michael Kors, Simone Rocha и других брендов, но они не грубы, а элегантны. Можно носить с лаконичными носками и строгими офисными костюмами.

Сандалии-гладиаторы

Помнишь босоножки с высокими шнуровками? Они вернулись. Главная модель лета появилась на подиумах с плоской подошвой, минималистичными ремешками из кожи и с завязками вокруг лодыжек.

Акцентом в твоем образе станут аксессуары. Ранее мы рассказывали, как носить вязаную сумку кроше.

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