Босоніжки 2025: на що звернути увагу під час вибору взуття

Влітку ми обираємо щось легке з взуття. Адже важливо, щоб у спеку ніжки “дихали”, тоді вони не пітнітимуть і є менший ризик розвитку грибкових інфекцій. Але нам хочеться обирати не лише комфорт, а й стиль. Тому читай у матеріалі про босоніжки 2025. Дізнайся, які моделі та принти у тренді цього сезону

Модні босоніжки 2025

Металік та блиск

Зараз металік популярний у будь-якому прояві. Є металічні сумки, купальники, аксесуари й навіть босоніжки. Таке взуття додає образу сучасності та елегантності. Вон ідеально підходить для вечірніх виходів та святкових подій.

Асиметричні деталі

Асиметрія — ще один тренд сезону. Моделі з нестандартними вирізами та лямками додають оригінальності та підкреслюють індивідуальний стиль.

Яскраві принти

Босоніжки з насиченими кольорами та візерунками стануть акцентом у вашому літньому образі. Зараз також є великий акцент на босоніжки темно-вишневого кольору.

Прозорі елементи

Моделі з прозорими підборами або вставками додають легкості та витонченості. Вони створюють ефект голої ніжки, що має дуже цікавий та “свіжий” вигляд.

Масивні каблуки

Моделі на стійкому каблуці поєднують зручність та стиль, підходять як для денних, так і для вечірніх образів.

Квіткові мотиви

Взуття з квітковим принтом додають романтичності та жіночності. Мають нестандартний вигляд. Так, можливо, це взуття не на кожен день. Але воно додає романтичності та святковості образу.

Анімалістичний принт

Такий принт уже кілька сезонів тримається у трендах. Ми бачимо й одяг, і прикраси, і сумки з таким принтом, тож взуття — не виключення. Досить популярний принт зебри, змії та леопарда.

Рибальські сандалі

Нестандартне рішення для сміливців. Можливо, не всім сподобається, але такі моделі були на модних подіумах цього року. Рибальські сандалі з’явилися у Michael Kors, Simone Rocha та інших брендів, але вони не грубі, а елегантні. Можна носити з лаконічними шкарпетками та строгими офісними костюмами.

Сандалі-гладіатори

Пам’ятаєш босоніжки з високими шнурівками? Вони повернулися. Головна модель літа зʼявилася на подіумах із пласкою підошвою, мінімалістичними ремінцями зі шкіри та із зав’язками навколо щиколоток.

Акцентом у твоєму образі стануть аксесуари. Раніше ми розповідали, як носити в’язану сумку кроше.

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