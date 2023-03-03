Устрой ревизию своего гардероба и избавься от лишнего — основные антитренды весны 2023

Мода постоянно меняется, поэтому нужно все время следить за ней, чтобы всегда оставаться в тренде. Но если одними вещами стоит пополнять свой весенний гардероб, то от кое-чего лучше избавиться.
Мы собрали для тебя основные антитренды сезона весна 2023 года и объяснили, чем их можно заменить. Так что создавай собственные стильные образы!
В последнее время популярнее стали “расслабленные” фасоны, которые придают больше комфорта и чувства свободы во время ношения.
Одежда с простыми линиями может быть более универсальной и подходить для различных ситуаций, а не только для формальных событий.
Одежда с простыми линиями может быть более универсальной и подходить для различных ситуаций, а не только для формальных событий.
Так что лучше избавиться от тесных костюмов, которые сковывают твои движения и вообще уже вышли из моды.
Фото: Pinterest
Одежда со стразами была очень популярна тогда, когда была мода на яркие, экстравагантные и энергичные образы. Однако с течением времени вкусы и тенденции в моде меняются.
Современные тренды больше ориентированы на натуральные и простые материалы, а также на более сдержанный, классический стиль одежды. Поэтому стразы и блестки могут только испортить твой образ.
В целом, денимовые вещи сейчас на пике популярности, но это не касается джинсов скинни. Они уже давно неактуальны.
Мода последних лет больше ориентирована на комфорт и практичность, чем на узенькие приталенные вещи. Поэтому популярными становятся широкие модели джинсов, такие как бойфренды, карго или mom.
Возможно, одной из причин уменьшения популярности коротких шорт стало увеличенное внимание к здоровью и защите от солнца.
Большинство экспертов рекомендуют носить летом защитную одежду во время длительного пребывания на открытом воздухе, а короткие шорты не могут обеспечить достаточной защиты от солнца.
Кроме того, короткие джинсовые шорты уже не соответствуют современным тенденциям в моде. Сейчас более популярны длинные шорты со светлыми и пастельными цветами, а также с легкими и воздушными тканями, которые создают элегантный вид. А вот от джинсов с необработанным краем лучше отказаться.
В общем, мода — это динамичный и циклический процесс, изменяющийся со временем. Поэтому, хотя эта одежда не популярна в наши дни, она все же может вернуться в моду в будущем.
Стиль и удобство всегда можно объединить, но для этого следует понять собственное настроение. Читай, как правильно совмещать весенний гардероб.
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Главное фото: коллаж на основе фотографий из Pinterest