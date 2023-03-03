Устрой ревизию своего гардероба и избавься от лишнего — основные антитренды весны 2023

Мода постоянно меняется, поэтому нужно все время следить за ней, чтобы всегда оставаться в тренде. Но если одними вещами стоит пополнять свой весенний гардероб, то от кое-чего лучше избавиться.

Мы собрали для тебя основные антитренды сезона весна 2023 года и объяснили, чем их можно заменить. Так что создавай собственные стильные образы!

Приталенные костюмы

В последнее время популярнее стали “расслабленные” фасоны, которые придают больше комфорта и чувства свободы во время ношения.

Сейчас также смотрят

Одежда с простыми линиями может быть более универсальной и подходить для различных ситуаций, а не только для формальных событий.

Так что лучше избавиться от тесных костюмов, которые сковывают твои движения и вообще уже вышли из моды.

Стразы и блестки

Одежда со стразами была очень популярна тогда, когда была мода на яркие, экстравагантные и энергичные образы. Однако с течением времени вкусы и тенденции в моде меняются.

Современные тренды больше ориентированы на натуральные и простые материалы, а также на более сдержанный, классический стиль одежды. Поэтому стразы и блестки могут только испортить твой образ.

Джинсы скинни

В целом, денимовые вещи сейчас на пике популярности, но это не касается джинсов скинни. Они уже давно неактуальны.

Мода последних лет больше ориентирована на комфорт и практичность, чем на узенькие приталенные вещи. Поэтому популярными становятся широкие модели джинсов, такие как бойфренды, карго или mom.

Короткие джинсовые шорты

Возможно, одной из причин уменьшения популярности коротких шорт стало увеличенное внимание к здоровью и защите от солнца.

Большинство экспертов рекомендуют носить летом защитную одежду во время длительного пребывания на открытом воздухе, а короткие шорты не могут обеспечить достаточной защиты от солнца.

Кроме того, короткие джинсовые шорты уже не соответствуют современным тенденциям в моде. Сейчас более популярны длинные шорты со светлыми и пастельными цветами, а также с легкими и воздушными тканями, которые создают элегантный вид. А вот от джинсов с необработанным краем лучше отказаться.

В общем, мода — это динамичный и циклический процесс, изменяющийся со временем. Поэтому, хотя эта одежда не популярна в наши дни, она все же может вернуться в моду в будущем.

Стиль и удобство всегда можно объединить, но для этого следует понять собственное настроение. Читай, как правильно совмещать весенний гардероб.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!

Главное фото: коллаж на основе фотографий из Pinterest