Комфортно и модно. Как сочетать удобство и красоту в весеннем гардеробе — советы стилиста

Как по словам песни Вопли Видоплясова, “весна — на дворі красна”. Солнце будет греть сильнее, а значит, пора сбрасывать с себя зимнюю броню.
Мода и стиль — две сестры, которые всегда идут под руку. Но зачастую нам кажется: как же в этом может быть комфортно? Об удобстве и стиле и как их объединить в весеннем образе этого года — эксклюзивно для Вікна-новини рассказала стилист Полина Соломка.
По словам девушки, стильность и удобство всегда можно объединить, но для этого стоит понять собственное настроение — чтобы транслировать его через одежду!
Весна 2023 года станет периодом возрождения для повязок 80-х годов и культом естественности и прозрачности.
Вместе с тем помни, что тренды редко бывают однолетними. Весенний гардероб 2022 года в этом сезоне тоже в моде!
Трендом до сих пор остаются:
— “Стильно и удобно” всегда можно объединить, если у тебя есть такая цель, — убеждает Полина.
Тебе важны тренды и ты хочешь их интегрировать в гардероб? Делай это! Ты — вообще не о трендах и имеешь свое видение одежды и стиля, но оно не соответствует большинству? И что? Одевайся так, как тебе хочется! Не ограничивай себя из-за мнения других.
Правильный ответ на этот вопрос невозможно дать, потому что все здесь очень индивидуально. Единственная рекомендация, которую я могу дать — это почувствовать себя.
Правильный ответ на этот вопрос невозможно дать, потому что все здесь очень индивидуально. Единственная рекомендация, которую я могу дать — это почувствовать себя.
Стилистка советует выделить немного времени и создать собственный moodboard стиля.
Pexels
Это может быть подборка в Pinterest, презентация в Power Point или Canva с сохраненными картинками о твоих предпочтений в стиле.
Просто сформируй для себя целостную картинку, отражающую твое видение стиля, твои истинные пожелания, твою жизнь. Это и поможет ощутить себя.
Просто сформируй для себя целостную картинку, отражающую твое видение стиля, твои истинные пожелания, твою жизнь. Это и поможет ощутить себя.
А дальше ты уже сможешь проникнуть в поиски брендов или отдельных единиц одежды, соответствующих этой картинке, и начнёшь создавать свои стильные и комфортные образы.
Составляющей удачного и продуманного образа также является обувь. Как подобрать правильную обувь и какая будет в моде весной 2023 года — читай в материале.
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