Как по словам песни Вопли Видоплясова, “весна — на дворі красна”. Солнце будет греть сильнее, а значит, пора сбрасывать с себя зимнюю броню.

Мода и стиль — две сестры, которые всегда идут под руку. Но зачастую нам кажется: как же в этом может быть комфортно? Об удобстве и стиле и как их объединить в весеннем образе этого года — эксклюзивно для Вікна-новини рассказала стилист Полина Соломка.

По словам девушки, стильность и удобство всегда можно объединить, но для этого стоит понять собственное настроение — чтобы транслировать его через одежду!

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Весенний гардероб 2023: на что стоит обратить внимание

Весна 2023 года станет периодом возрождения для повязок 80-х годов и культом естественности и прозрачности.

Цветочные детали: пришитые на одежде, отдельные элементы в виде чокеров и т.д.

Юбки до колена.

Розовый цвет.

Прозрачность в топах и платьях.

Серьги до плеч.

Принт в клетку.

Baggy jeans (мешковатые).

Повязки на голову.

Adidas samba.

Комфортно и модно. Как сочетать удобство и красоту в весеннем гардеробе — советы стилиста / 9 Фотографий

Вместе с тем помни, что тренды редко бывают однолетними. Весенний гардероб 2022 года в этом сезоне тоже в моде!

Трендом до сих пор остаются:

Тренчи: в этом году добавились укороченные тренчи, которые выглядят не менее стильно, но точно более практичны.

Балетки.

Металлик: обувь, сумки, одежда.

Корсеты.

Юбки макси.

Минимализм.

Карго.

Комфортно и модно. Как сочетать удобство и красоту в весеннем гардеробе — советы стилиста / 8 Фотографий

Как совмещать вещи, чтобы было стильно и удобно

— “Стильно и удобно” всегда можно объединить, если у тебя есть такая цель, — убеждает Полина.

Тебе важны тренды и ты хочешь их интегрировать в гардероб? Делай это! Ты — вообще не о трендах и имеешь свое видение одежды и стиля, но оно не соответствует большинству? И что? Одевайся так, как тебе хочется! Не ограничивай себя из-за мнения других.

Правильный ответ на этот вопрос невозможно дать, потому что все здесь очень индивидуально. Единственная рекомендация, которую я могу дать — это почувствовать себя.

Стилистка советует выделить немного времени и создать собственный moodboard стиля.

Это может быть подборка в Pinterest, презентация в Power Point или Canva с сохраненными картинками о твоих предпочтений в стиле.

Просто сформируй для себя целостную картинку, отражающую твое видение стиля, твои истинные пожелания, твою жизнь. Это и поможет ощутить себя.

А дальше ты уже сможешь проникнуть в поиски брендов или отдельных единиц одежды, соответствующих этой картинке, и начнёшь создавать свои стильные и комфортные образы.

Составляющей удачного и продуманного образа также является обувь. Как подобрать правильную обувь и какая будет в моде весной 2023 года — читай в материале.

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