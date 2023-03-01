Комфортно та модно. Як поєднати зручність та красу у весняному гардеробі — поради стилістки

Як за словами пісні Воплі Відоплясова, “весна — на дворі красна”. Сонце грітиме сильніше, а отже — час скидати із себе зимову броню.
Мода та стиль — дві сестри, що завжди йдуть під руку. Але часто нам здається: як же в цьому може бути комфортно? Про зручність і стиль та як їх поєднати у цьогорічному весняному образі — ексклюзивно для Вікна-новини розповіла стилістка Поліна Соломка.
За словами дівчини, стильність та зручність завжди можна об‘єднати, та для цього варто зрозуміти власний настрій — щоб транслювати його через одяг!
Весна 2023 стане періодом відродження для пов’язок 80-х років та культом природності й прозорості.
Разом з тим пам’ятай, що тренди рідко бувають однорічними. Весняний гардероб 2022 року цього сезону також в моді!
Трендом досі залишаються:
— “Стильно та зручно” завжди можна об‘єднати, якщо у тебе є така мета, — переконує Поліна.
Тобі важливі тренди й ти хочеш їх інтегрувати у гардероб? Роби це! Ти — взагалі не про тренди та маєш своє бачення щодо одягу та стилю, але він не відповідає більшості? І що? Вдягайся так, як хочеться тобі! Не обмежуй себе через думку інших.
Правильну відповідь на це запитання неможливо дати, тому що все тут — дуже індивідуально. Єдина рекомендація, яку я можу дати, — це відчути себе.
Правильну відповідь на це запитання неможливо дати, тому що все тут — дуже індивідуально. Єдина рекомендація, яку я можу дати, — це відчути себе.
Стилістка радить виділити трохи часу та створити власний moodboard стилю.
Pexels
Це може бути добірка в Pinterest, презентація в Power Point чи Canva зі збереженими картинками щодо твоїх вподобань у стилі.
Просто сформуй для себе цілісну картинку, яка відображатиме твоє бачення стилю, твої істинні побажання, твоє життя. Це і допоможе відчути себе.
Просто сформуй для себе цілісну картинку, яка відображатиме твоє бачення стилю, твої істинні побажання, твоє життя. Це і допоможе відчути себе.
А далі ти вже зможеш поринути в пошуки брендів або окремих одиниць одягу, що відповідають цій картинці, та почнеш створювати свої стильні та комфортні образи.
Складовою вдалого та продуманого образу також є взуття. Як підібрати правильне взуття і яке буде в моді навесні 2023 року — читай у матеріалі.
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