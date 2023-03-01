Як за словами пісні Воплі Відоплясова, “весна — на дворі красна”. Сонце грітиме сильніше, а отже — час скидати із себе зимову броню.

Мода та стиль — дві сестри, що завжди йдуть під руку. Але часто нам здається: як же в цьому може бути комфортно? Про зручність і стиль та як їх поєднати у цьогорічному весняному образі — ексклюзивно для Вікна-новини розповіла стилістка Поліна Соломка.

За словами дівчини, стильність та зручність завжди можна об‘єднати, та для цього варто зрозуміти власний настрій — щоб транслювати його через одяг!

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Квіткові деталі: пришиті на одязі, окремі елементи у вигляді чокерів тощо.

Спідниці до коліна.

Рожевий колір.

Прозорість у сукнях та топах.

Сережки до плечей.

Принт у клітинку.

Baggy jeans (мішкуваті).

Пов‘язки на голову.

Adidas samba.

Комфортно та модно. Як поєднати зручність та красу у весняному гардеробі — поради стилістки / 9 Фотографій

Разом з тим пам’ятай, що тренди рідко бувають однорічними. Весняний гардероб 2022 року цього сезону також в моді!

Трендом досі залишаються:

Тренчі: цього року ще додалися вкорочені тренчі, які виглядають не менш стильно, але точно практичніші.

Балетки.

Металік: взуття, сумки, одяг.

Корсети.

Спідниці максі.

Мінімалізм.

Карго.

Комфортно та модно. Як поєднати зручність та красу у весняному гардеробі — поради стилістки / 8 Фотографій

Як поєднувати речі, щоб виглядати стильно та зручно

— “Стильно та зручно” завжди можна об‘єднати, якщо у тебе є така мета, — переконує Поліна.

Тобі важливі тренди й ти хочеш їх інтегрувати у гардероб? Роби це! Ти — взагалі не про тренди та маєш своє бачення щодо одягу та стилю, але він не відповідає більшості? І що? Вдягайся так, як хочеться тобі! Не обмежуй себе через думку інших.

Правильну відповідь на це запитання неможливо дати, тому що все тут — дуже індивідуально. Єдина рекомендація, яку я можу дати, — це відчути себе.

Стилістка радить виділити трохи часу та створити власний moodboard стилю.

Це може бути добірка в Pinterest, презентація в Power Point чи Canva зі збереженими картинками щодо твоїх вподобань у стилі.

Просто сформуй для себе цілісну картинку, яка відображатиме твоє бачення стилю, твої істинні побажання, твоє життя. Це і допоможе відчути себе.

А далі ти вже зможеш поринути в пошуки брендів або окремих одиниць одягу, що відповідають цій картинці, та почнеш створювати свої стильні та комфортні образи.

Складовою вдалого та продуманого образу також є взуття. Як підібрати правильне взуття і яке буде в моді навесні 2023 року — читай у матеріалі.

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