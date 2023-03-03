Влаштуй ревізію свого гардероба та позбався зайвого — основні антитренди весни 2023

Мода постійно змінюється, а тому потрібно весь час слідкувати за нею, щоб завжди залишатись у тренді. Але якщо одними речами варто поповнювати свій весняний гардероб, то від дечого краще позбутись.

Ми зібрали для тебе основні антитренди сезону весна 2023 та пояснили, чим їх можна замінити. Тож створюй власні стильні образи!

Приталені костюми

Останнім часом популярнішими стали “розслаблені” фасони, які надають більшого комфорту та відчуття вільності під час носіння.

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Одяг з простими лініями може бути універсальнішим та підходити для різних ситуацій, а не тільки для формальних подій.

Тож краще позбутись обтислих костюмів, які сковують твої рухи та й загалом уже вийшли з моди.

Стрази та блискітки

Одяг зі стразами був дуже популярний тоді, коли була мода на яскраві, екстравагантні та енергійні образи. Проте з часом смаки та тенденції в моді змінюються.

Сучасні тренди більше спрямовані на природні та прості матеріали, а також на більш стриманий, класичний стиль одягу. Тому стрази та блискітки можуть лише спотворити твій образ.

Джинси скіні

Загалом денімові речі зараз на піку популярності, але це не стосується джинсів скіні. Вони вже давно неактуальні.

Мода останніх років більше спрямована на комфорт і практичність, ніж на вузькі обтислі речі. Тому популярними стають широкі моделі джинсів, такі як бойфренди, карго чи mom.

Короткі джинсові шорти

Можливо, однією з причин зменшення популярності коротких шортів стала збільшена увага до здоров’я та захисту від сонця.

Більшість експертів рекомендують носити влітку захисний одяг під час тривалого перебування на відкритому повітрі, а короткі шорти не можуть забезпечити достатнього захисту від сонця.

Крім того, короткі джинсові шорти вже не відповідають сучасним тенденціям у моді. Наразі популярнішими є більш довгі шорти зі світлими та пастельними кольорами, а також з легкими та повітряними тканинами, які створюють елегантний вигляд. А ось від джинсів з необробленим краєм краще відмовитись.

Загалом, мода — це динамічний та циклічний процес, який змінюється з часом. Тому, хоч цей одяг не є популярним в наші дні, він все ж може повернутися в моду в майбутньому.

Стильність та зручність завжди можна об‘єднати, але для цього варто зрозуміти власний настрій. Читай, як правильно поєднувати весняний гардероб.

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Головне фото: колаж на основі світлин з Pinterest