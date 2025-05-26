Игрушка, ради которой дерутся: что такое Labubu и почему это нужно даже взрослым

У каждого поколения детей свои популярные игрушки. Кто-то имел Тамагочи, кто-то играл бейби-борнами, кому-то дарили монстер хай, Хагги-Вагги… Теперь в тренде среди современных детей и даже взрослых — Labubu.

Что это такое, почему так быстро распространяется и стоит ли покупать ребенку игрушки Лабубу? Обо всем подробно рассказываем в нашем материале.

Игрушки Labubu: что это такое

Эти игрушки действительно популярны не только среди детей, но и взрослых! В сети стали появляться новости, что взрослые люди дерутся за них в магазинах, а охота на редкие игрушки превращается в серьезный повод задуматься об ограничении продаж.

Labubu или Лабубу — это игрушка в виде персонажа пушистой, зубастой и игривой девочки. Ее придумал художник из Гонконга Кассинг Лунг еще 10 лет назад. Мужчина написал мир фей, основанных на скандинавской мифологии, который воплотил в книгах. Существа в выдуманном мире были не только добрыми, но и злыми (монстрами).

Самым главным персонажем является Лабубу. С 2019 года художник начал сотрудничать с брендами для создания игрушек этих персонажей. Лабубу выглядит как монстр с острыми зубами и высокими заостренными ушами.

Вскоре таких монстриков стали вешать на сумки как аксессуар. Тренд приобрел массовость именно в 2025 году. В то время как дети играют ими, как необычными куклами.

Пользователи соцсетей размышляют и вспоминают, какие игрушки были в их детстве. Те, кого называют миллениалами и поколением Z, говорят, что такие игрушки напоминают им детские годы, поэтому они покупают себе Labubu.

Тренд на зубастую и пушистую игрушку распространился из Южной Кореи, где участница группы Blackpink стала носить такие Labubu на выход. Затем с брелоком заметили и Риану, Ким Кардашьян, Амелию Хэмлин, Дуа Липу и других селебрити. Постепенно игрушки захватывали Tik-Tok. Так они дошли до Парижской недели моды.

В чем смысл игрушки

Какого-нибудь особого посыла и смысла, почему люди массово покупают игрушки Labubu, нет! Людям свойственно подражать трендам и повторять за другими. Так что эти игрушки-монстрики — дань очередному мимолетному тренду, как это было с Хагги-Вагги.

Скорее всего, люди ностальгируют по детству и странным игрушкам. А теперь Лабубу выполняют еще и миссию “эстетики и тренда”, ведь их можно повесить на сумку, ключи от квартиры или штаны.

Некоторые убеждены, что Лабубу не просто покупка, а инвестиция, а потому скупают новые и старые коллекции этих игрушек. Действительно ли это так, или это просто очередной тренд из ничего — покажет время.

Сколько стоит Лабубу

Лабубу можно купить в Украине на популярных маркетплейсах или у перекупщиков. Также есть возможность заказать игрушки онлайн с американских сайтов, чтобы это был точно оригинал и цвет, который тебе хочется.

Например, продаются Labubu на Amazon, PopMart и т.д.

Игрушки колеблются в цене. Некоторые можно приобрести от 700 грн. Самая высокая стоимость составляет несколько тысяч гривен. Редкие экземпляры продаются на иностранных аукционах.

Но в Великобритании производитель уже забрал с полок все игрушки, ведь за них люди дрались! PopMart решил приостановить продажу в Британии из-за слишком большого спроса до июня 2025 года.

Продаются Labubu в закрытых коробках, так что каждая покупка — как лотерея.

Раньше мы рассказывали, как игрушка может помочь ребенку преодолеть стресс.

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