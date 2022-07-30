Жуткий и трендовый Хаги Ваги: стоит ли покупать ребенку модную игрушку?

Все мы помним, какое восхищение вызвали у детей игрушки из мультфильма Корпорация монстров. С тех пор пошла тенденция на подобных персонажей, но все ли из них безопасны?

Среди украинских ребятишек набирает популярность новый монстр Хаги Ваги, родом из хоррор игры категории 16+. То, как она может повлиять на психику детей вызывает беспокойство у многих родителей, психологов и педагогов.

Действительно ли сама по себе мягкая игрушка Хаги Ваги несет такую угрозу, мы рассмотрим в этом материале.

О Хаги Вагги

Хаги Ваги — это персонаж игры Poppy Playtime 16+ с пугающим сюжетом на выживание. Игрушка имеет довольно необычную внешность, которая, на первый взгляд, кажется чудаковатой и забавной.

Этот улыбающийся любитель объятий убивает, а красный ободок на лице вокруг многочисленных зубов — символ крови его жертв.

По сюжету игры, из-за аварии на фабрике вполне безопасная и милая игрушка Хаги Ваги стала монстром и стала убивать работников фабрики.

Однажды экс-сотрудник начинает расследовать исчезновение коллег, но у синего пушистого монстра с большой кровавой улыбкой и множеством зубов — другие планы.

В чем опасность?

Этой игре на выживание на просторах YouTube любители и игроки посвятили много контента, поэтому можно встретить множество жутких роликов.

Именно это вызывает такое беспокойство у педагога Елены Протасовой.

Поскольку видео и сама игра находятся в открытом доступе, ребенок, увидев имя или фото любимой игрушки, может легко просмотреть жуткий контент.

Дошкольники к этому точно не готовы. Что делать маленьким детям с таким количеством агрессивных моделей поведения на экране, когда их развитие подразумевает другое?

Именно поэтому стоит более тщательно следить за тем, какие видео смотрит твой ребенок и в какие игры он играет.

Безопасна ли сама игрушка, и что влияет на психику?

Известно, что детей привлекают монстрики и вызывающие страх отрицательные персонажи. Так они учатся различать добро и зло, контролировать тревогу и эмоции.

Поэтому сама по себе игрушка не способна причинить вред, а вот видео посвященные этой игре или игра является потенциально шокирующим контентом для психики малышей.

Некоторые родители жалуются, что после просмотра видео о Хаги Ваги или прохождении игры их ребенок плохо спит, боится быть один и тревожно себя ведет.

Однако игрушка все же может візвать шок у эмоционально уязвимых детей. Поэтому покупать трендового монстра или нет, это дело каждого взрослого.

Но единственное остается фактом: есть игрушка или нет, стоит контролировать контент, который смотрит ребенок. Ведь в рекомендациях может случайно появиться видео о Хаги Ваги, даже если самой игрушки у малыша нет.

Итак, с игрушкой разобрались, а как насчет других вещей для малыша, которые принято покупать, но они только вредят? Список вещей, которые не стоит покупать ребенку, мы подготовили в нашем материале.

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