Моторошний і трендовий Хагі Вагі: чи варто купувати дитині модну іграшку?

Всі ми пам’ятаємо, який захват викликали у дітей іграшки з мультфільму Корпорація монстрів. Відтоді пішла тенденція на подібних персонажів, та чи всі з них є безпечними?

Серед українських дітлахів набирає популярності новий монстр Хагі Вагі, родом з хорор-гри категорії 16+. Те, як вона може вплинути на психіку дітлахів, викликає занепокоєння у багатьох батьків, психологів та педагогів.

Чи справді сама по собі м’яка іграшка Хагі Вагі несе таку загрозу, ми розглянемо в цьому матеріалі.

Про Хагі Вагі

Хагі Вагі — це персонаж гри Poppy Playtime 16+ з лякаючим сюжетом на виживання. Іграшка має доволі незвичну зовнішність, яка, на перший погляд, видається дивакуватою і кумедною.

Цей усміхнений любитель обіймів обіймає, щоб убити, а червоний на обличчі навколо його численних зубів — символ крові його жертв.

За сюжетом гри, через аварію на фабриці цілком безпечна й мила іграшка Хагі Вагі стала монстром і почала вбивати працівників фабрики.

Одного разу ексспівробітник починає розслідувати зникнення колег, та синій пухнастий монстр з великою кривавою посмішкою і численною кількістю зубів має інші плани.

У чому небезпека?

Цій грі на виживання на просторах YouTube любителі й гравці присвятили багато контенту, тож можна зустріти численну кількість моторошних роликів.

Саме це викликає таке занепокоєння у педагогині Олени Протасової.

Оскільки відео та сама гра знаходяться у відкритому доступі, дитина, побачивши ім’я або фото улюбленої іграшки, може легко переглянути моторошний контент.

Дошкільнята до цього ще не готові. Що робити маленьким дітям з такою кількістю агресивних моделей поведінки на екрані, коли їх розвиток має на увазі інше?

Саме тому варто ретельніше слідкувати за тим, які відео переглядає твоя дитина, та в які ігри вона грає.

Чи безпечна сама іграшка, і що впливає на психіку?

Відомо, що дітей приваблюють монстрики та негативні персонажі, які викликають страх. Так вони вчаться розрізняти добро і зло, контролювати тривогу та емоції.

Тож сама по собі іграшка не здатна заподіяти шкоди, а от відео, присвячені цій грі, чи сама гра — є потенційно шокуючим контентом для психіки малечі.

Деякі батьки скаржаться, що після перегляду відео про Хагі Вагі або проходження гри їхня дитина погано спить, боїться бути сама та тривожно поводиться.

Однак іграшка все ж може справити шок на емоційно вразливих дітей. Тому купувати трендового монстра чи ні — це справа кожного дорослого.

Єдине лишається фактом: є іграшка чи ні, варто контролювати контент, який переглядає дитина. Адже в рекомендаціях може випадково з’явитися відео про Хагі Вагі, навіть якщо самої іграшки у малюка немає.

Отож, з іграшкою розібралися, а як щодо інших речей для малюка, які заведено купувати, але вони тільки шкодять? Список речей, які не варто купувати дитині ми підготували у нашому матеріалі.

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