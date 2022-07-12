Модно, але небезпечно. Які речі для немовляти краще не купувати

Чи знаєш ти, які з начебто звичних для малюків речей насправді є некорисними? МОЗ підготувало список небезпечних аксесуарів для малюків, які краще не використовувати. Читай та перевіряй.

Некорисні речі для малюка

Ходунки. Це такий пристрій на коліщатках, в якому дитина вчиться ходити.

Міністерство охорони здоров’я категорично не радить використовувати його з двох причин: він може бути ще не готовий підтримувати хребет, а застосування ходунків форсує події та значно збільшує навантаження. Це може зіпсувати поставу чи навіть призвести до інвалідності.

А по-друге, ходунки можуть перекинутись, а дитина — травмуватись.

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Подушка. Вона потрібна дитині не раніше ніж у два роки. Новонародженим вона лише заважатиме. Анатомічна будова тіла малюка дозволяє спокійно лежати без подушки, бо його голова й так велика і не потребує додаткової підтримки.

Вона потрібна дитині не раніше ніж у два роки. Новонародженим вона лише заважатиме. Анатомічна будова тіла малюка дозволяє спокійно лежати без подушки, бо його голова й так велика і не потребує додаткової підтримки. Бортики та м’які іграшки в ліжечку. У ліжку має бути лише ковдра. Іграшки, бортики та інші м’які речі є пилозбірниками. Вони також можуть провокувати синдром раптової дитячої смертності.

Пустушка для дітей на грудному вигодовуванні. Після використання пустушки дитина не буде активно пити грудне молоко. Як наслідок, вона не зможе напитись вдосталь молока.

Також діти на пустушках не стимулюють лактацію, починають плакати під грудьми, адже не хочуть самостійно пити.

Ніблер. Це така сіточка для прикорму, в яку кладуть фрукти та ягоди, щоб дитина вчилась гризти та куштувала нову їжу.

МОЗ не радить довго використовувати цей гаджет, бо дитина не розумітиме, як жувати шматочки їжі.

Ніблер може викликати в дитини асоціацію, що для того, щоб отримати їжу, потрібно стискати ясна. Це може викликати дискомфорт і в матері під час грудного вигодовування.

Також цей гаджет не дає змоги малюку познайомитися з консистенціями їжі, що знижує цікавість до неї.

Круг для плавання на шию. Він може викликати травмування шиї, бо тіло рухається, а шия — ні. Його не рекомендують і через те, що в щілину між шиєю та кругом може потрапити вода, якою малюк може вдавитись.

Якщо дитина дістає ногами до дна ванни, вона може перекинутись. Купання з кругом може бути додатковим стресом, бо дитина не відчуває опори й перебуває у нетиповому положенні.

Раніше ми розповідали, з якого віку дітям можна черешню, вишню та полуницю.

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