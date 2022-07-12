Модно, але небезпечно. Які речі для немовляти краще не купувати

Чи знаєш ти, які з начебто звичних для малюків речей насправді є некорисними? МОЗ підготувало список небезпечних аксесуарів для малюків, які краще не використовувати. Читай та перевіряй.
Міністерство охорони здоров’я категорично не радить використовувати його з двох причин: він може бути ще не готовий підтримувати хребет, а застосування ходунків форсує події та значно збільшує навантаження. Це може зіпсувати поставу чи навіть призвести до інвалідності.
А по-друге, ходунки можуть перекинутись, а дитина — травмуватись.
Також діти на пустушках не стимулюють лактацію, починають плакати під грудьми, адже не хочуть самостійно пити.
МОЗ не радить довго використовувати цей гаджет, бо дитина не розумітиме, як жувати шматочки їжі.
Ніблер може викликати в дитини асоціацію, що для того, щоб отримати їжу, потрібно стискати ясна. Це може викликати дискомфорт і в матері під час грудного вигодовування.
Також цей гаджет не дає змоги малюку познайомитися з консистенціями їжі, що знижує цікавість до неї.
Якщо дитина дістає ногами до дна ванни, вона може перекинутись. Купання з кругом може бути додатковим стресом, бо дитина не відчуває опори й перебуває у нетиповому положенні.
Раніше ми розповідали, з якого віку дітям можна черешню, вишню та полуницю.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!