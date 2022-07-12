Модно и небезопасно. Какие вещи для младенца лучше не покупать

Знаешь ли ты, какие из вроде бы привычных для малышей вещей на самом деле бесполезны и даже опасны? Минздрав подготовил список опасных аксессуаров для малышей, которые лучше не использовать. Читай и проверяй.

Неполезные вещи для малыша

Ходунки. Это такое устройство на колесиках, в котором ребенок учится ходить.

Министерство здравоохранения категорически не советует использовать их по двум причинам: тело и мышцы ребенка могут быть еще не готовы поддерживать позвоночник, а применение ходунков форсирует события и значительно увеличивает нагрузку. Это может испортить осанку или даже привести к инвалидности.

Кроме того, ходунки могут опрокинуться, а ребенок травмироваться.

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Подушка. Она нужна ребенку не раньше двух лет. Новорожденным она будет только мешать.

Анатомическое строение малыша позволяет спокойно лежать без подушки, потому что его голова и так большая и не нуждается в дополнительной поддержке.

Бортики и мягкие игрушки в кроватке. В постели должно быть только одеяло. Игрушки, бортики и другие мягкие вещи — пылесборники, а также могут провоцировать синдром внезапной детской смерти.

Пустышка для детей на грудном вскармливании. После использования пустышки ребенок не будет активно пить грудное молоко. Как следствие он не сможет напиться достаточно молока.

Также дети на пустышках не стимулируют лактацию, начинают плакать под грудью, ведь не хотят самостоятельно пить.

Ниблер. Это такая сеточка для прикорма, в которую кладут фрукты и ягоды, чтобы ребенок учился грызть и пробовал новую еду. Минздрав не советует долго использовать этот гаджет, потому что ребенок не будет понимать, как жевать кусочки пищи.

Ниблер может вызвать у ребенка ассоциацию, чтобы получить пищу, нужно сжимать десну. Это может вызвать дискомфорт и у матери во время грудного вскармливания.

Также этот гаджет не позволяет малышу познакомиться с консистенциями пищи, что снижает интерес к ней.

Круг для плавания на шею. Он может вызвать травмирование шеи, потому что тело двигается, а шея нет. Его не рекомендуют и потому, что в щель между шеей и кругом может попасть вода, которой малыш может подавиться.

Если ребенок достает ногами до дна ванны, он может перевернуться. Купание с кругом может быть дополнительным стрессом, потому что ребенок не чувствует опоры и находится в нетипичном положении.

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