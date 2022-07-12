Модно и небезопасно. Какие вещи для младенца лучше не покупать

Знаешь ли ты, какие из вроде бы привычных для малышей вещей на самом деле бесполезны и даже опасны? Минздрав подготовил список опасных аксессуаров для малышей, которые лучше не использовать. Читай и проверяй.
Министерство здравоохранения категорически не советует использовать их по двум причинам: тело и мышцы ребенка могут быть еще не готовы поддерживать позвоночник, а применение ходунков форсирует события и значительно увеличивает нагрузку. Это может испортить осанку или даже привести к инвалидности.
Кроме того, ходунки могут опрокинуться, а ребенок травмироваться.
Анатомическое строение малыша позволяет спокойно лежать без подушки, потому что его голова и так большая и не нуждается в дополнительной поддержке.
Также дети на пустышках не стимулируют лактацию, начинают плакать под грудью, ведь не хотят самостоятельно пить.
Ниблер может вызвать у ребенка ассоциацию, чтобы получить пищу, нужно сжимать десну. Это может вызвать дискомфорт и у матери во время грудного вскармливания.
Также этот гаджет не позволяет малышу познакомиться с консистенциями пищи, что снижает интерес к ней.
Если ребенок достает ногами до дна ванны, он может перевернуться. Купание с кругом может быть дополнительным стрессом, потому что ребенок не чувствует опоры и находится в нетипичном положении.
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