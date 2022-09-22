Не надо быть как капуста! Как правильно одевать детей для прогулок в холодную погоду

За окном дождливая и холодная погода, родители не хотят, чтобы дети болели, поэтому одевают на них много теплой одежды.

Однако это не всегда правильная тактика, ведь ребенок может вспотеть и заболеть.

Педиатр Евгений Комаровский рассказал, как правильно одевать ребенка в холодную погоду.

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Он подчеркнул, что главным органом терморегуляции организма является кожа. Принцип ее работы: сосуды расширяются, организм отдает тепло, сужаются — тепло сохраняется внутри.

Поэтому педиатр объясняет, что кожа может быть холодной при касании, но это не значит, что человек замерз. Тогда терморегуляция тела работает правильно.

Когда кожа теплая, она отдает тепло вместе с потом, у детей он выделяется быстрее. Тогда легко переохладиться и заболеть.

Поэтому эксперт советует не укутывать ребенка, а предпочесть одежду из натуральных тканей и избегать синтетической. Исключением может быть ребенок в коляске, тогда его надо одеть потеплее для долгой прогулки.

Дети от двух лет более активны и находятся в постоянном движении. Поэтому не стоит одевать на них лишний свитер, они могут вспотеть.

Когда гуляешь с ребенком, обрати внимание на количество завязок на его одежде. Такие элементы могут попасть в механизм карусели, горок, велосипедов и навредить.

Обувь не должна быть тесной, ведь тогда она сжимает сосуды, это может быть причиной обморожения. Воздух, циркулирующий между слоями одежды и в обуви, отлично сохраняет тепло.

Касательно верхней одежды, она должна быть легкой и не промокать, не сковывать движения и при этом быть теплой.

А также не надо закутывать шею и лицо шарфом, а выбирать удобную манишку — вставку для шеи. Она должна быть из качественных материалов.

Ранее мы рассказывали, можно ли купать ребенка во время болезни, ведь многие родители имеют ошибочное мнение на этот счет.

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