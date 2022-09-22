Батьківство

Не треба бути, як капустина! Як правильно одягати дітей для прогулянок у холодну погоду

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 12:00
Як правильно одягати дітей у холодну погоду: поради доктора Комаровського
Фото: Pexels

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