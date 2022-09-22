Не треба бути, як капустина! Як правильно одягати дітей для прогулянок у холодну погоду

За вікном дощова та холодна погода. Батьки не хочуть, щоб їхні діти хворіли, тому одягають на них багато теплого одягу.

Проте це не завжди правильна тактика, адже дитина може спітніти та захворіти.

Педіатр Євген Комаровський розповів, як правильно одягати дитину у холодну погоду.

Він наголосив, що головним органом терморегуляції організму є шкіра. Принцип її роботи: судини розширюються, організм віддає тепло, звужуються — тепло зберігається всередині.

Тож педіатр пояснює, що шкіра може бути холодна на дотик, але це не означає, що людина замерзла. Тоді терморегуляція тіла працює правильно.

Натомість коли шкіра тепла, вона віддає тепло разом з потом, у дітей він виділяється швидше. Тоді легко переохолодитися й захворіти.

Тож експерт радить не кутати дитину, а віддати перевагу одягу з натуральних тканин й уникати синтетичного. Винятком може бути дитина у візочку, тоді її треба вдягнути тепліше для довгої прогулянки.

Діти віком від двох років більш активні й перебувають у постійному русі. Тож не варто одягати на них зайвий светр, вони можуть швидше спітніти.

Коли гуляєш з дитиною, зверни увагу на кількість зав’язок на її одягу. Такі елементи можуть потрапити в механізм каруселі, гірок, велосипедів і нашкодити.

Взуття не має бути тісним, адже тоді воно стискає судини, що може стати причиною обмороження. Повітря, що циркулює між шарами одягу й у взутті, відмінно зберігає тепло.

Щодо верхнього одягу, він має бути легким та не промокати, не сковувати рухи й при цьому бути теплим.

Також не закутуй шию та лице шарфом, а обирай зручну манішку — вставку для шиї. Вона має бути з якісних матеріалів.

Раніше ми розповідали, чи можна купати дитину під час хвороби, адже багато батьків хибної думки щодо цього.

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