Де дорослому тепло, там дитині — спекотно: Комаровський розповів, як вдягати малюків на зимову прогулянку

Зимові прогулянки — час для дитячих розваг, ліплення сніговиків та закидання одне одного сніжками. Батьки, які турбуються про здоров’я своїх дітей, намагаються якнайтепліше закутати їх та одягнути, наче капусточку. Але чи правильно це?

Дитячий лікар Комаровський розповів, як варто вдягати здорову дитину на зимову прогулянку та яких міфів краще позбутися вже зараз.

Як стверджує Комаровський, достатньо лише мінімуму в одязі.

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Як вдягати дитину на зимову прогулянку

— Якщо можна обійтися без тілогрійки чи ще одного шару одягу — то не одягайте його.

Напрацюйте в дитині здатність самостійно вибирати на прогулянку одяг та його кількість.

Лікар пояснює, що застуди найчастіше з’являються у дітей не від холоду, а саме від перегрівання дитини в купах одягу, через що вона потіє та промерзає.

Комаровський також зауважує: існує міф, якщо ходити без шапки, то можна захворіти на менінгіт.

— Типовий приклад народної казки, — каже Комаровський. — Менінгіт — це гостра інфекційна хвороба. І здебільшого вона викликана мікробом менінгокок.

Якщо дитина каже, що їй холодно, то в цьому зазвичай винні її батьки. Бо вдягнути на малечу три шуби та говорити з подружками — простіше, ніж активно погратися з дітьми.

Найголовніше, що треба зрозуміти — обмін речовин відбувається саме під час виділення тепла. А в дітей ці процеси відбуваються швидше, ніж у дорослих. Тож пам’ятай: де дорослому прохолодно — там дитині комфортно. Де дорослому тепло — то дитині спекотно.

Плануй спільний відпочинок уже зараз! Раніше ми писали, коли в київських школярів будуть цьогорічні зимові канікули — читай та готуйся до веселого часу з дітьми!

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