Допомога при народженні дитини 2026: в Україні збільшать розмір допомоги для батьків

Верховна Рада ухвалила закон щодо підтримки сімей у період до та після народження дитини. Він передбачає збільшення виплат на дитину у 2026 році з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Рішення увійшло в дію з 1 січня 2026 року.

Допомога при народженні дитини 2026: що відомо

В Україні суттєво збільшили виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу — до семи тисяч гривень на місяць.

Крім цього, стане більшою одноразова виплата жінкам після народження дитини. Вона збільшиться до 50 тисяч гривень.

Також уряд запровадив щомісячну допомогу для батьків або опікунів на догляд за дитиною, поки їй не виповниться один рік.

Для дітей, народжених до 1 січня 2026 року, розмір допомоги становить 41 280 грн. 10 320 грн батьки отримують одразу, решта виплачується щомісячно протягом 3 років.

Як отримати допомогу при народженні дитини 2026

Для отримання коштів треба подати заяву онлайн через застосунок Дія (послуга “єМалятко”) або звернутися офлайн до Пенсійного фонду, ЦНАПу чи іншого органу соцзахисту.

При собі треба мати свідоцтво про народження дитини, паспорти та IBAN рахунок банківської картки.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року стартувала програма єЯсла — підтримки батьків з дітьми раннього віку. Право на допомогу має один з батьків дитини віком від 1 до 3 років, який доглядав за дитиною та повернувся до професійної діяльності чи навчання на повний день.

Читай, як оформити програму єЯсла та який розмір допомоги.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!