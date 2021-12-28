Чи можна купати дитину під час хвороби — відповідає педіатр

Часто батьки бояться купати дітей, коли ті хворіють, бо думають, що від цього малюк занедужає ще більше.

Дитяча неврологиня та лікарка-педіатр Ірина Платонова розповідає, чому дітям не тільки можна, а й потрібно проводити гігієнічні процедури під час недуги.

У педіатрії немає протипоказань до купання дитини, незважаючи ні на які хвороби.

Чи то в дитини ГРВІ, чи бронхіт, чи отит, чи вітряна віспа, чи хвороба Коксакі, чи епілепсія, бронхіальна астма, дитина після вакцинації тощо — дитину можна купати.

На цьому наголошує Ірина Платонова у своєму Instagram.

Коли дитина нездужає, у неї періодично піднімається і знижується температура тіла. Піт, що залишається на тілі малюка, може викликати дерматит, пітницю, свербіж, дискомфорт.

Ти подумаєш, що це алергія, але насправді потрібно просто викупати дитя.

Чи можна купати дитину при високій температурі тіла

Якщо є підвищення температури, то варто дати жарознижуючі ліки, почекати, поки спаде температура та йти в душ.

А якщо дитина лікується не вдома, то радимо прочитати поради психолога та телеведучого Дмитра Карпачова, чим зайняти дітей в лікарні.