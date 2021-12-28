Чи можна купати дитину під час хвороби — відповідає педіатр

Часто батьки бояться купати дітей, коли ті хворіють, бо думають, що від цього малюк занедужає ще більше.
Дитяча неврологиня та лікарка-педіатр Ірина Платонова розповідає, чому дітям не тільки можна, а й потрібно проводити гігієнічні процедури під час недуги.
У педіатрії немає протипоказань до купання дитини, незважаючи ні на які хвороби.
Чи то в дитини ГРВІ, чи бронхіт, чи отит, чи вітряна віспа, чи хвороба Коксакі, чи епілепсія, бронхіальна астма, дитина після вакцинації тощо — дитину можна купати.
Чи то в дитини ГРВІ, чи бронхіт, чи отит, чи вітряна віспа, чи хвороба Коксакі, чи епілепсія, бронхіальна астма, дитина після вакцинації тощо — дитину можна купати.
На цьому наголошує Ірина Платонова у своєму Instagram.
Коли дитина нездужає, у неї періодично піднімається і знижується температура тіла. Піт, що залишається на тілі малюка, може викликати дерматит, пітницю, свербіж, дискомфорт.
Ти подумаєш, що це алергія, але насправді потрібно просто викупати дитя.
Якщо є підвищення температури, то варто дати жарознижуючі ліки, почекати, поки спаде температура та йти в душ.
А якщо дитина лікується не вдома, то радимо прочитати поради психолога та телеведучого Дмитра Карпачова, чим зайняти дітей в лікарні.