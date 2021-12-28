Батьківство

Чи можна купати дитину під час хвороби — відповідає педіатр

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Грудня 2021, 15:07
Чи можна купати дитину при температурі
Фото: Unsplash

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