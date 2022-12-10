Где взрослому тепло, там ребенку — жарко: Комаровский рассказал, как одевать малышей на зимнюю прогулку

Зимние прогулки — время для детских развлечений, лепки снежных баб и забрасывания друг друга снежками. Родители, которые беспокоятся о здоровье своих детей, стараются как можно теплее укутать их и одеть, как капусточку. Но правильно ли это?

Детский врач Комаровский рассказал, как следует одевать здорового ребенка на зимнюю прогулку и каких мифов лучше избавиться уже сейчас.

Как утверждает Комаровский, достаточно лишь минимума в одежде.

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Как одевать ребенка на зимнюю прогулку

— Если можно обойтись без телогрейки или еще одного слоя одежды, то не одевайте его.

Наработайте в ребенке способность самостоятельно выбирать на прогулку одежду и ее количество.

Врач объясняет, что простуды чаще всего появляются у детей не от холода, а именно от перегрева ребенка в куче одежды, из-за чего он потеет и промерзает.

Комаровский также отмечает: существует миф, что если ходить без шапки, то можно заболеть менингитом.

— Типичный пример народной сказки, — говорит Комаровский. — Менингит — это острая инфекционная болезнь. И в большинстве случаев она вызвана микробом менингококка.

Если ребенок говорит, что ему холодно, то в этом, как правило, виноваты его родители. Потому что надеть на малышей три шубы и говорить с подружками — проще, чем активно поиграть с детьми.

Самое главное, что нужно понять — обмен веществ происходит именно при выделении тепла. А у детей эти процессы происходят быстрее, чем у взрослых. Помни: где взрослому прохладно — там ребенку комфортно. Где взрослому тепло — там ребенку жарко.

Планируй общий отдых уже сейчас! Ранее мы писали, когда у киевских школьников будут зимние каникулы — читай и готовься к веселому времени с детьми!

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