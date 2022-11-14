Целый месяц отдыха: когда будут зимние каникулы в Киеве

В столице изменили количество дней в зимних каникулах. Теперь школьники киевских школ будут отдыхать намного больше — целый месяц!

Читай, когда начнутся и сколько продлятся каникулы, в материале.

Когда зимние каникулы в Киеве

Зимние каникулы в столичных школах в 2022 году начнутся так, как и должны были — 26 декабря.

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Они продлятся целый месяц, до 27 января 2023 года.

Об этом в своих соцсетях сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Зимние каникулы в Киеве: что будет со школами

Во время каникул, за словами Виталия Кличка, школы будут отапливаться минимально.

Это необходимо для того, чтобы поддерживать системы отопления.

Что касается учителей, то они, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

Если будут чрезвычайные ситуации, то в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Учебный год согласно закону в киевских школах продлится до 1 июля.

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