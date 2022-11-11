Непредсказуемый или спокойный? Новый год-2023: какое животное является его символом и чего ждать от следующего года

Новый год всегда остается тем праздником, который ждет каждая семья. Собраться за праздничным столом, красиво украсить елку и ожидать сюрпризов от родных — это традиция, которая уже давно укоренилась в украинских семьях.

Даже несмотря на войну, украинцы уже интересуются, какое животное станет символом следующего года, как лучше встречать Новый 2023 год и что он нам принесет.

Новый 2023 год: какого животного?

По китайскому календарю, которым традиционно используется значительная часть мира, символом 2023 года является Черный Морской Кролик или Кот (так получилось, потому что в китайском языке оба эти животные обозначаются одним и тем же иероглифом). По разным трактовкам год Кролика может быть размеренным, спокойным и семейным; или же нести непредсказуемые события и головокружительные повороты.

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По всей вероятности, такой непредсказуемый ритм будет нести именно вода, которая присутствует в знаке Черного Водяного Кролика. Вместе с тем год Кролика обещает быть спокойнее предыдущего года Тигра, ведь животные очень отличаются поведением и нравом.

В этом году празднование приходится на выходные: 31 декабря 2022 и 1 января 2023 придется на субботу и воскресенье соответственно.

Год Черного Водяного Кролика (Кота) принесет успех только инициативным людям, честным, искренним и с легким характером.

Как правильно встречать год Черного Водяного Кролика?

Астрологи уверены, что лучше этот Новый год встречать в окружении самых близких, родных людей. А еще — спокойно, прилично и предсказуемо, как любят спокойные и мирные кролики.

Поскольку символом этого года является Черный Водяной Кролик, то для празднования Нового года лучше выбрать одежду черного, синего, голубого, фиолетового, розового и красного цветов.

Можно использовать паетки, блестки, люрекс и прочее, но главное, чтобы образ был сдержан, в легких тонах.

На стол хорошо ставить много овощей, фруктов и зелени — все, что любит кролик. Главное, чтобы мяса самого кролика на столе не было.

А новогоднюю елку стоит украшать в пастельных тонах: белый, голубой, бежевый или светло-розовый. Обязательно купить несколько статуэток кроликов и поставить на видных местах: так ты привлечешь в свой дом удачу, спокойствие и семейный уют.

Разные страны по-разному празднуют Новый год. О традициях мира во время новогодних праздников мы рассказывали тебе ранее — читай в материале.

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