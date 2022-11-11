Карколомний чи спокійний? Новий рік-2023: яка тварина є його символом та чого чекати від наступного року

Новий рік завжди залишається тим самим святом, яке чекає кожна родина. Зібратися за святковим столом, красиво прикрасити ялинку та очікувати на сюрпризи від рідних — це традиція, яка уже давно вкорінилася в українських сім’ях.

Навіть попри війну українці уже цікавляться, яка тварина стане символом наступного року, як краще зустрічати Новий 2023 рік та що він нам принесе.

Новий 2023 рік: якої тварини?

За китайським календарем, яким традиційно послуговується значна частина світу, символом 2023 року є Чорний Морський Кролик або Кіт (так вийшло, тому що в китайській мові обидві ці тварини позначаються одним і тим же ієрогліфом). За різними трактуваннями, рік Кролика може бути розміреним, спокійним та сімейним; або ж нести непередбачувані події та карколомні повороти.

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Ймовірно, такий непередбачуваний ритм нестиме саме вода, яка присутня у знаку Чорного Водяного Кролика. Разом з тим рік Кролика обіцяє бути спокійнішим за попередній рік Тигра, адже тварини дуже відрізняються поведінкою та норовом.

Цього року святкування припаде на вихідні: 31 грудня 2022 та 1 січня 2023 року припаде на суботу та неділю відповідно.

Рік Чорного Водяного Кролика (Кота) принесе успіх лише ініціативним людям, чесним, щирим та легким на характер особам.

Як правильно зустрічати рік Чорного Водяного Кролика?

Астрологи впевнені, що краще цей Новий рік зустрічати в оточенні найближчих, рідних людей. А ще — спокійно, пристойно та передбачувано, як того й люблять спокійні та мирні кролики.

Оскільки символом цього року є Чорний Водяний Кролик, то для святкування Нового року найкраще обрати одяг чорного, синього, блакитного, фіолетового, рожевого та червоного кольорів.

Можна використовувати паєтки, блискітки, люрекс та інше, але головне — щоб образ був стриманим, у легких тонах.

На стіл варто ставити багато овочів, фруктів та зелені — усе, що любить кролик. Головне, щоб м’яса самого кролика на столі не було.

А цьогорічну новорічну ялинку варто прикрашати у пастельних тонах: білий, блакитний, бежевий чи світло-рожевий. Обов’язково — купити кілька статуеток кроликів і поставити на видних місцях: так ти притягнеш у свій дім удачу, спокій та сімейний затишок.

Різні країни по-різному святкують Новий рік. Про традиції світу під час новорічних свят ми розповідали тобі раніше — читай у матеріалі.

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