Подорожі та натхнення

Карколомний чи спокійний? Новий рік-2023: яка тварина є його символом та чого чекати від наступного року

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Листопада 2022, 15:15
Новий рік 2023 якої тварини
Фото: Unsplash

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