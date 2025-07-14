День Украинской Государственности 2025: мероприятия к празднику свободы и национальной идентичности

Фото Unsplash В этом году, как и четыре предыдущих года, 15 июля мы отмечаем очень важный и одновременно символический праздник — День Украинской Государственности. Хотя он появился в нашем календаре не так давно, его истоки следует искать в тысячелетней истории нашего народа, который завоевал право быть свободным, иметь свою идентичность, культуру и веру. Какие мероприятия ко Дню Украинской государственности планируют в этом году, рассказываем в материале. Мероприятия ко Дню Украинской Государственности Праздник был введен в 2021 году по инициативе президента Владимира Зеленского, чтобы напомнить всем — и себе, и миру — что украинская государственность не является чем-то новым или случайным. Она ведет начало не с советских времен, а с истории Киевской Руси. И сегодня, несмотря на войну и попытки врага уничтожить нашу идентичность, мы охраняем свое право быть уникальной и самостоятельной нацией. Читать по теме Когда Украина отмечает День украинской государственности и что это за праздник Рассказываем о новом празднике для Украины: в чем его суть и когда он появился. 15 июля этого года не является официальным выходным днем из-за военного положения, но украинцы все равно будут активно приобщаться к празднованию. По всей стране пройдут памятные мероприятия.Чествование памяти выдающихся украинцев В этот день люди приносят цветы к памятникам историческим личностям, которые повлияли на развитие украинской нации, культуры, веры и идеи государственности. Художественные и образовательные события В музеях и культурных учреждениях больших и малых городов Украины проводятся тематические мероприятия, посвященные теме украинской государственности, ее историческим истокам и символам. Организуют открытые лекции, уроки и экскурсии для учеников и студентов, где рассказывают о событиях Крещения Руси и его значении для Украины. Церемониальное поднятие государственного флага Во многих городах в День Украинской Государственности торжественно поднимают сине-желтый флаг. Это один из ключевых символических моментов праздника, демонстрирующий уважение к идее национального единства и свободы. Религиозное и историческое чествование князя Владимира Великого Празднование включает и мероприятия в храмах: там проходят богослужения, на которых чтят память Владимира Великого — правителя, в 988 году крестившего Русь. Чествование героев настоящего, защищающих государство от вражеского нападения России В этот день чтят погибших героев, отдавших жизнь за свободу страны и благодарят тех, кто защищает ее сейчас на боевых рубежах. Узнай также, какие еще государственные и профессиональные праздники в июле 2025 года мы будем отмечать, чтобы заранее знать, кого из родных и друзей поздравить. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter