День Украинской Государственности 2025: мероприятия к празднику свободы и национальной идентичности

В этом году, как и четыре предыдущих года, 15 июля мы отмечаем очень важный и одновременно символический праздник — День Украинской Государственности.

Хотя он появился в нашем календаре не так давно, его истоки следует искать в тысячелетней истории нашего народа, который завоевал право быть свободным, иметь свою идентичность, культуру и веру.

Какие мероприятия ко Дню Украинской государственности планируют в этом году, рассказываем в материале.

Мероприятия ко Дню Украинской Государственности

Праздник был введен в 2021 году по инициативе президента Владимира Зеленского, чтобы напомнить всем — и себе, и миру — что украинская государственность не является чем-то новым или случайным.

Она ведет начало не с советских времен, а с истории Киевской Руси. И сегодня, несмотря на войну и попытки врага уничтожить нашу идентичность, мы охраняем свое право быть уникальной и самостоятельной нацией.

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15 июля этого года не является официальным выходным днем из-за военного положения, но украинцы все равно будут активно приобщаться к празднованию. По всей стране пройдут памятные мероприятия.

Чествование памяти выдающихся украинцев

В этот день люди приносят цветы к памятникам историческим личностям, которые повлияли на развитие украинской нации, культуры, веры и идеи государственности.

Художественные и образовательные события

В музеях и культурных учреждениях больших и малых городов Украины проводятся тематические мероприятия, посвященные теме украинской государственности, ее историческим истокам и символам. Организуют открытые лекции, уроки и экскурсии для учеников и студентов, где рассказывают о событиях Крещения Руси и его значении для Украины.

Церемониальное поднятие государственного флага

Во многих городах в День Украинской Государственности торжественно поднимают сине-желтый флаг. Это один из ключевых символических моментов праздника, демонстрирующий уважение к идее национального единства и свободы.

Религиозное и историческое чествование князя Владимира Великого

Празднование включает и мероприятия в храмах: там проходят богослужения, на которых чтят память Владимира Великого — правителя, в 988 году крестившего Русь.

Чествование героев настоящего, защищающих государство от вражеского нападения России

В этот день чтят погибших героев, отдавших жизнь за свободу страны и благодарят тех, кто защищает ее сейчас на боевых рубежах.

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