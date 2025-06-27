Праздники в июле 2025: кого поздравлять, кроме бухгалтеров и медиков

Фото Unsplash Люди постоянно ищут, какие праздники есть в том или ином месяце. Кто-то ищет что-то связанное со своей профессией, кто-то надеется на дополнительный выходной, а кто-то, возможно, ищет инфоповод, чтобы расшевелить свой бизнес. Читай, какие праздники в июле 2025. Узнай о профессиональных и государственных праздниках. Праздники в июле 2025 Этот месяц насыщен на праздники разного рода: 01.07 — День украинской архитектуры, День госрегистратора, День следователя; 02.07 — День налоговика; 04.07 — День судебного эксперта, День Национальной полиции Украины; 07.07 — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела; 11.07 — Всемирный день народонаселения; 12.07 — Всемирный день бортпроводника; 13.07 — День рыбака 2025 года; 15.07 — День миротворца, День Украинской Государственности; 16.07 — День бухгалтера 2025; 18.07 — Международный день Нельсона Манделы; 21.07 — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности; 25.07 — День зубной техники; 26.07 — День системного администратора; 27.07 — День медика 2025; 28.07 — День работников торговли. Читать по теме Когда Украина отмечает День украинской государственности и что это за праздник Рассказываем о новом празднике для Украины: в чем его суть и когда он появился. Есть ли дополнительные выходные в июле 2025 Некоторые люди ожидают дополнительных выходных, ведь хотят уехать в отпуск, потому что июль — самый жаркий месяц лета. Другие хотят собирать урожай, потому что это самое время, когда созревают разные ягоды. Но во втором месяце лет украинцев ожидает 8 выходных дней и 23 рабочих. Из-за военного положения дополнительные выходные к государственным праздникам в этом месяце не предусматриваются. Но есть компании, которые по своему усмотрению к профессиональному празднику могут давать дополнительный выходной. Эти вопросы следует уточнять со своим руководством. Даже если официальные дополнительные выходные не предусмотрены, праздничные даты — это прекрасная возможность организовать тематические события, поздравить коллег, запустить акции или скидки или просто создать праздничную атмосферу в офисе или среди клиентов. Кстати, можно с коллегами поехать на отдых на природу, ведь погода для этого отличная. Для представителей творческих профессий, маркетологов или SMM-специалистов июль дает богатый простор для креатива. Если о государственных праздниках ты знаешь, то предлагаем ознакомиться с церковными праздниками в июле 2025 года. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter