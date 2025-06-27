Праздники в июле 2025: кого поздравлять, кроме бухгалтеров и медиков

Люди постоянно ищут, какие праздники есть в том или ином месяце. Кто-то ищет что-то связанное со своей профессией, кто-то надеется на дополнительный выходной, а кто-то, возможно, ищет инфоповод, чтобы расшевелить свой бизнес.

Читай, какие праздники в июле 2025. Узнай о профессиональных и государственных праздниках.

Праздники в июле 2025

Этот месяц насыщен на праздники разного рода:

01.07 — День украинской архитектуры, День госрегистратора, День следователя;

02.07 — День налоговика;

04.07 — День судебного эксперта, День Национальной полиции Украины;

07.07 — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела;

11.07 — Всемирный день народонаселения;

12.07 — Всемирный день бортпроводника;

13.07 — День рыбака 2025 года;

15.07 — День миротворца, День Украинской Государственности;

16.07 — День бухгалтера 2025;

18.07 — Международный день Нельсона Манделы;

21.07 — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

25.07 — День зубной техники;

26.07 — День системного администратора;

27.07 — День медика 2025;

28.07 — День работников торговли.

Читать по теме Когда Украина отмечает День украинской государственности и что это за праздник Рассказываем о новом празднике для Украины: в чем его суть и когда он появился.

Есть ли дополнительные выходные в июле 2025

Некоторые люди ожидают дополнительных выходных, ведь хотят уехать в отпуск, потому что июль — самый жаркий месяц лета. Другие хотят собирать урожай, потому что это самое время, когда созревают разные ягоды.

Но во втором месяце лет украинцев ожидает 8 выходных дней и 23 рабочих. Из-за военного положения дополнительные выходные к государственным праздникам в этом месяце не предусматриваются. Но есть компании, которые по своему усмотрению к профессиональному празднику могут давать дополнительный выходной. Эти вопросы следует уточнять со своим руководством.

Даже если официальные дополнительные выходные не предусмотрены, праздничные даты — это прекрасная возможность организовать тематические события, поздравить коллег, запустить акции или скидки или просто создать праздничную атмосферу в офисе или среди клиентов. Кстати, можно с коллегами поехать на отдых на природу, ведь погода для этого отличная. Для представителей творческих профессий, маркетологов или SMM-специалистов июль дает богатый простор для креатива.

Если о государственных праздниках ты знаешь, то предлагаем ознакомиться с церковными праздниками в июле 2025 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.