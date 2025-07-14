Стиль життя Свята

День Української Державності 2025: заходи до свята волі та національної ідентичності

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Липня 2025, 12:30
день української державності
Фото Unsplash

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