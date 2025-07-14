День Української Державності 2025: заходи до свята волі та національної ідентичності

Цьогоріч, як і чотири попередні роки, 15 липня ми відзначаємо надзвичайно важливе і водночас символічне свято — День Української Державності.

Хоча воно з’явилося в нашому календарі не так давно, його джерела варто шукати в тисячолітній історії нашого народу, що виборов право бути вільним, мати свою ідентичність, культуру та віру.

Які заходи до Дня Української державності планують цьогоріч — розказуємо у матеріалі.

Заходи до Дня Української Державності

Свято запровадили у 2021 році за ініціативою президента Володимира Зеленського, аби нагадати всім — і собі, і світу — що українська державність не є чимось новим або випадковим.

Вона бере початок не з радянських часів, а з історії Київської Русі. І сьогодні, попри війну та спроби ворога знищити нашу ідентичність, ми зберігаємо волю бути унікальною і самостійною нацією.

Читати на тему Коли Україна відзначає День української державності й що це за свято Розповідаємо про нове свято для України: у чому його суть та коли воно з’явилося.

15 липня цього року не є офіційним вихідним днем через воєнний стан, але українці все одно активно долучатимуться до вшанування. По всій країні пройдуть пам’ятні заходи.

Вшанування пам’яті видатних українців

У цей день люди приносять квіти до пам’ятників історичним постатям, які мали вплив на розвиток української нації, культури, віри та ідеї державності.

Мистецькі та освітні події

У музеях і культурних установах великих і малих міст України проводять тематичні заходи, присвячені темі української державності, її історичним джерелам та символам. Організовують відкриті лекції, уроки та екскурсії для учнів та студентів, де розповідають про події Хрещення Русі та його значення для України.

Церемоніальне підняття державного прапора

У багатьох містах в День Української Державності урочисто підіймають синьо-жовтий стяг. Це один із ключових символічних моментів свята, що демонструє повагу до ідеї національної єдності та свободи.

Релігійні та історичні вшанування князя Володимира Великого

Святкування включає і заходи у храмах: там відбуваються богослужіння, на яких вшановують пам’ять Володимира Великого — правителя, який у 988 році хрестив Русь.

Вшанування героїв сьогодення, які захищають державу від ворожого нападу Росії

У цей день відають шану загиблим героям, які віддали життя за свободу країни і дякують тим, хто боронить її зараз на бойових рубежах.

Дізнайся також, які іще державні та професійні свята у липні 2025 року ми відзначатимемо, аби завчасно знати, кого з рідних та друзів привітати.

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