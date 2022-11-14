Цілий місяць відпочинку: коли будуть зимові канікули у Києві

У столиці змінили кількість днів у зимових канікулах. Тепер школярі київських шкіл відпочиватимуть набагато більше — цілий місяць!

Читай, коли почнуться і скільки триватимуть канікули, у матеріалі.

Коли зимові канікули у Києві

Зимові канікули у столичних школах 2022 року розпочнуться так, як і мали — 26 грудня.

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Вони триватимуть цілий місяць, до 27 січня 2023 року.

Про це у своїх соцмережах повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зимові канікули у Києві: що буде зі школами

Під час канікул, за словами Віталія Кличка, школи опалюватимуться мінімально.

Це необхідно для того, щоб підтримувати системи опалення.

Що стосується вчителів, то вони за бажанням можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.

Якщо будуть надзвичайні ситуації, то у місті частина шкіл використовуватиметься для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік згідно із законом у київських школах триватиме до 1 липня.

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