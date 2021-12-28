Можно ли купать ребенка во время болезни — отвечает педиатр

Часто родители боятся купать детей, когда те болеют, потому что думают, что от этого малыш заболеет еще больше.

Детский невролог и врач-педиатр Ирина Платонова рассказывает, почему детям не только можно, но и нужно проводить гигиенические процедуры во время болезни.

В педиатрии нет противопоказаний к купанию ребенка, несмотря ни на какие болезни.

То ли у ребенка ОРВИ, то ли бронхит, то ли отит, то ли ветряная оспа, то ли болезнь Коксаки, то ли эпилепсия, бронхиальная астма, ребенок после вакцинации и тому подобное — ребенка можно купать.

На это акцентирует Ирина Платонова в своем Instagram.

Когда ребенок нездоров, у него периодически поднимается и снижается температура тела. Пот, остающийся на теле малыша, может вызвать дерматит, потницу, зуд и дискомфорт.

Ты подумаешь, что это аллергия, но на самом деле нужно просто выкупать ребенка.

Если ребенок активен и у него нет высокой температуры тела в данный момент, то купаться можно.

Можно ли купать ребенка при высокой температуре тела

Если температура повышенная, то следует дать жаропонижающее лекарство, подождать, пока спадет температура и тогда идти в душ.

А если ребенок лечится вне дома, то советуем прочесть советы психолога и телеведущего Дмитрия Карпачева, чем занять детей в больнице.