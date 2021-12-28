Родительство

Можно ли купать ребенка во время болезни — отвечает педиатр

Елена Яковлева, редактор сайта 28 декабря 2021, 15:07
Чи можна купати дитину при температурі
Фото: Unsplash

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