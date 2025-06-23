Налбуфин — только по е-рецепту: Минздрав изменил правила продажи препарата

Министерство здравоохранения изменило правила отпуска обезболивающего препарата налбуфин, который часто выписывают военнослужащим после ранений. Теперь приобрести лекарство можно только по электронному рецепту от врача.

В виде исключения — аптеки, работающие в прифронтовых районах или в зонах активных боевых действий, где нет технической возможности выписывать электронные рецепты.

В этом случае до завершения военного положения и еще в течение следующих трех месяцев аптеки смогут отпускать налбуфин по бумажному рецепту. В то же время, они обязаны хранить рецепты в течение трех лет.

Налбуфин только по е-рецепту: детали

Соблюдение норм отпуска по электронному рецепту будет осуществлять Гослекслужба, которая должна проводить проверки аптек.

Изменения касаются лекарственных средств, классифицируемых по коду АТС N02AF:

налбуфин;

буторфанол;

диналбуфин себакат.

По данным Национальной службы здоровья, в 2023 году выписали 2595 электронных рецептов на налбуфин, из них погасили только 341. В прошлом году этот показатель вырос до 4987 электронных рецептов, из которых погашено 794.

В то же время Гослекслужба зафиксировала значительный рост производства и реализации обезболивающего. Только в 2024 году произведено на 43,4% больше упаковок, чем в 2021 году, а объем продаж вырос на 37,1%.

В связи с этим министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил провести проверку обращения налбуфина в аптечной сети. Результаты показали, что во многих случаях аптеки не могли предоставить бумажные рецепты, по которым отпускали медикаменты.

— Это свидетельствует о риске безрецептурных продаж налбуфина, что является нарушением законодательства. Введение обязательного электронного рецепта для налбуфина — это необходимый шаг к прозрачному контролю обращения препаратов, имеющих риск злоупотребления, — отметили в Минздраве.

Там добавляют, что электронная система доказала свою эффективность в контроле за обращением наркотических и психотропных лекарственных средств.

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Что известно о налбуфине

Налбуфин — это обезболивающее средство, которое относится к группе опиоидных анальгетиков. В силу своих свойств может стать причиной зависимости, поэтому его применение требует соблюдения особых рекомендаций.

Препарат не подлежит контролю как опиат во многих странах из-за особых фармакологических свойств и относительно низкого потенциала возникновения зависимости.

Всемирная организация здравоохранения не вносила налбуфин в Списки контроля Единой конвенции ООН по наркотическим средствам в 1961 году после оценки рисков и преимуществ.

Причина — потенциал злоупотребления не оправдывает дополнительных ограничений. Однако некоторые страны все же ввели ограничения на налбуфин.

Ранее Виктор Ляшко говорил, что налбуфин не могут сразу перевести в категорию наркотических средств, ведь ни в одной стране ЕС он не признан наркотиком.

Напомним, что паллиативные пациенты могут получать обезболивающие бесплатно.

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